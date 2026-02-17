En una de sus últimas apariciones públicas antes de ser censurado por el Congreso, el presidente encargado José Jerí participó en la tradicional ceremonia de cambio de guardia realizada en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno. El acto se desarrolló mientras en el Parlamento avanzaban las mociones que horas después terminarían con su salida del cargo.

Durante la actividad protocolar, la banda musical interpretó “Persiana Americana”, una escena que llamó la atención por coincidir con el cierre de su breve gestión. Vestido con jean y polo blanco, Jerí observó la ceremonia acompañado del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez.

Mientras el Congreso de la República define el futuro de José Jerí, el presidente está presente en el cambio de guardia y lo reciben con canciones de Soda Stereo... pic.twitter.com/hIhFLPLaaN — 🎯Alejandra López (@aleptica) February 17, 2026

La presencia del mandatario en Palacio se produjo en un contexto político marcado por una creciente tensión entre las bancadas. Desde tempranas horas, el Pleno extraordinario debatía siete mociones de censura impulsadas por distintos grupos parlamentarios, tras los cuestionamientos a la conducción del Congreso y a reuniones que Jerí sostuvo con empresarios chinos.

Pese a los intentos de frenar el proceso mediante una cuestión de orden presentada por la congresista Ana Zegarra, el Legislativo decidió continuar con el debate. Finalmente, el Parlamento aprobó las siete mociones de censura con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones, dando por concluida la gestión de Jerí como presidente encargado.

Tras la censura, el Congreso convocó a una nueva sesión para elegir a quien asumirá la presidencia interina. Diversas bancadas anunciaron reuniones internas para definir posturas y evaluar perfiles, en medio de un escenario de alta fragmentación política y llamados a garantizar transparencia y estabilidad institucional.