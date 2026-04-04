La película peruana Amando a Amanda presentó su tráiler oficial, mostrando un adelanto de lo que será una propuesta que combina humor y momentos conmovedores. El filme llegará a las salas de cine de todo el país el 28 de mayo de 2026.

Bajo la dirección de Ani Alva Helfer, reconocida por Soltera, casada, viuda, divorciada, la historia se centra en una mirada contemporánea sobre las relaciones, abordando sus cambios, desafíos y nuevas oportunidades desde una perspectiva realista.

El elenco está encabezado por Gianella Neyra y Giovanni Ciccia, acompañados por Rodrigo Sánchez Patiño, Valentina Saba, Nacho Di Marco, Fiorella Díaz y la participación debut de Noah Martínez.

La trama sigue la relación entre Amanda y Fernando, quienes atraviesan distintas etapas marcadas por situaciones cotidianas, malentendidos y momentos entrañables. La producción, que reúne a Michelle Alexander junto a Del Barrio Producciones y otras casas aliadas, busca conectar con el público a través de una historia cercana y cargada de sensibilidad.