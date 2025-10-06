Las relaciones amorosas del siglo XXI se alejan de los moldes tradicionales, y la nueva película Amores Compartidos llega para explorar, con una mirada fresca y provocadora, los dilemas del amor moderno, la amistad y los límites de la confianza. El filme, dirigido por Michael Angelo Covino, se estrenará en todos los cines del país el 9 de octubre, distribuido por Diamond Films Perú.

La cinta presenta una historia donde el amor y el deseo se entrelazan en un complejo triángulo emocional. Todo comienza cuando Ashley (Adria Arjona) decide pedirle el divorcio a Carey (Michael Angelo Covino). Devastado, él busca consuelo en sus mejores amigos, Julie (Dakota Johnson) y Paul (Kyle Marvin), una pareja aparentemente perfecta… hasta que le confiesan que su secreto es mantener una relación abierta.

Lo que inicia como una curiosidad por explorar nuevas formas de amar se transforma en una cadena de emociones intensas y decisiones que pondrán a prueba los límites entre la lealtad y la libertad. Cuando Carey cruza una línea prohibida, la confianza se quiebra y todos se enfrentan a sus propias contradicciones.

Amores Compartidos combina humor, drama y reflexión con un elenco estelar encabezado por Dakota Johnson, Adria Arjona, Kyle Marvin y Michael Angelo Covino, quien además dirige la película. Su guion propone una mirada honesta y sin juicios hacia las relaciones contemporáneas, desafiando los estereotipos sobre la monogamia y los vínculos afectivos.

La cinta ha despertado expectativas por su tono atrevido y su tratamiento realista de temas actuales como el poliamor, la comunicación emocional y los conflictos entre la razón y el deseo. Su tráiler oficial ya está disponible en Instagram: ver aquí.

Con una narrativa inteligente y momentos de humor ácido, Amores Compartidos invita al espectador a reflexionar sobre qué significa realmente amar en tiempos donde las reglas del corazón parecen reescribirse cada día.