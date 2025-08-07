El glamour está de regreso. La tercera temporada de ‘And Just Like That…’, la serie secuela de Sex and the City, vuelve a demostrar que la moda no es solo un complemento, sino una declaración. Con nuevos capítulos todos los jueves en HBO Max, las icónicas Carrie Bradshaw, Charlotte York y Miranda Hobbes nos sumergen nuevamente en un universo de historias urbanas, emociones intensas y atuendos memorables.

La plataforma ha revelado las principales tendencias de estilo que veremos en esta nueva entrega, donde cada look tiene una historia que contar:

Accesorios “Statement”

El lema es claro: más es más. Cinturones anchos, collares de gran tamaño, pendientes impactantes y anillos imponentes son los favoritos de personajes como Lisa y Miranda. Esta temporada, los accesorios son los verdaderos protagonistas, demostrando que los detalles pueden transformar un conjunto básico en uno inolvidable.

Estampados geométricos

Las rayas y los lunares regresan con fuerza. Desde versiones clásicas en blanco y negro hasta composiciones de líneas de colores, los estampados aportan dinamismo y sofisticación. Rock y Charlotte exploran esta tendencia con looks que equilibran el juego visual y la elegancia.

Conjuntos monotemáticos

¿Todo del mismo tono? ¿Estampado con estampado? Las reglas tradicionales se rompen. Carrie y Seema lo dejan claro con apuestas audaces que reflejan sus personalidades fuertes y creativas. El resultado: estilismos inolvidables que no temen destacar.

Desde los tiempos de Sex and the City, estas mujeres no solo han narrado historias de amor y amistad, también han marcado el rumbo del estilo contemporáneo. Hoy, ‘And Just Like That…’ mantiene ese legado con nuevas tramas, relaciones inesperadas y vestuarios que siguen inspirando a generaciones.