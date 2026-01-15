Con motivo del aniversario de la ciudad, Lima ofrece múltiples espacios de acceso libre que permiten conocer su historia, arquitectura y tradiciones sin necesidad de realizar gastos. Una ruta cultural 100 % gratuita, organizada y a pie, puede tomar entre dos y tres horas, aunque también puede extenderse hasta medio día si se incorporan actividades culturales programadas por la efeméride.

El recorrido integra espacios del Centro Histórico de Lima, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, y zonas públicas ubicadas junto al río Rímac.

Lima como aula abierta de historia

“La historia de Lima se encuentra viva en sus espacios urbanos. Observar la arquitectura, los balcones y las plazas permite comprender las distintas etapas de la ciudad, desde el periodo precolombino hasta la modernidad”, explica María Elena Inchaustegui, profesora de la Facultad de Administración en Hotelería y Turismo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

Según la especialista, este tipo de recorridos fortalece la identidad cultural y el sentido de pertenencia de los ciudadanos.

Paradas clave de la ruta gratuita

Plaza San Martín

El recorrido puede iniciar en la Plaza San Martín, un espacio clave para comprender la etapa republicana. Su arquitectura neoclásica y su dedicación al libertador José de San Martín reflejan la Lima posterior a la independencia. Se recomienda adquirir agua y snacks ligeros antes de comenzar la caminata.

Jirón de la Unión

Esta calle peatonal emblemática conecta la Plaza San Martín con la Plaza de Armas. El Jirón de la Unión evoca los paseos de la aristocracia limeña y hoy concentra cafés tradicionales y restaurantes accesibles, ideales para una pausa gastronómica.

Plaza de Armas de Lima

Parada obligatoria del recorrido, la Plaza de Armas de Lima alberga edificios emblemáticos como el Palacio de Gobierno, la Catedral de Lima y la Municipalidad Metropolitana. Durante el aniversario, suele ser escenario de desfiles y actividades culturales abiertas al público.

Parque de la Muralla

Este espacio de acceso libre conserva vestigios de la muralla virreinal que protegía a Lima. El Parque de la Muralla permite entender cómo se organizaba la ciudad en la época colonial. En las inmediaciones se encuentra la Basílica y Convento de San Francisco, conocida por sus catacumbas.

Alameda Chabuca Granda y Parque de la Exposición

El recorrido continúa por la Alameda Chabuca Granda, a orillas del río Rímac, donde suelen realizarse actividades conmemorativas, con oferta gastronómica tradicional y económica.

El paseo puede extenderse hasta el Parque de la Exposición, que cuenta con jardines, piletas y espacios para espectáculos al aire libre, además de albergar el Museo de Arte de Lima (MALI), que en fechas especiales ofrece ingreso gratuito.

Actividades culturales por el aniversario

Durante la celebración, también se organizan serenatas, visitas gratuitas a museos e iglesias, y recorridos teatralizados, como los promovidos por el Convento y Museo de Santo Domingo, que recrean personajes históricos de la Lima antigua.

“Celebrar a Lima recorriéndola es una forma de educación y turismo responsable. Una ruta gratuita permite acercar la historia a ciudadanos de todas las edades y valorar el enorme patrimonio cultural que tenemos”, concluye Inchaustegui.