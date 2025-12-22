La llegada del Año Nuevo suele transformar los hogares en espacios de reunión y celebración, con luces, decoración y preparativos que se extienden hasta la medianoche. Sin embargo, estos elementos también pueden convertirse en un factor de riesgo si no se manejan con cuidado. Desde el uso de adornos eléctricos hasta la preparación de alimentos y bebidas, una serie de prácticas comunes durante estas fechas y que podrían provocar accidentes evitables. Por ello, se recomienda seguir estas pautas básicas de prevención para que la esperada celebración esté marcada por la alegría y la unión familiar.

Revisa y desconecta las luces decorativas

Las luces navideñas pueden llenar los hogares de encanto y vida, sin embargo pueden representar un potencial riesgo en casos de fallas por humedad o sobrecalentamiento que pueden derivar en un corto circuito. Por ello, antes de la fiesta, verifica que las luces decorativas no tengan cables dañados. Se recomienda no dejarlas encendidas por mucho tiempo y desconectarlas si no son necesarias, sobre todo cuando todos estén durmiendo, para evitar posibles incendios.

Plan Familiar de Emergencia

Instituciones como el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) sugieren elaborar un Plan Familiar de Emergencia, que incluya rutas de evacuación y un punto de encuentro en caso de que se necesite salir rápidamente de la vivienda.

Ten a la mano un botiquín de primeros auxilios y herramientas útiles como linternas y pilas adicionales por si hay cortes de luz u otras eventualidades.

Pirotecnia: evita riesgos innecesarios

Tanto el Ministerio de Salud (Minsa) como la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DIGESA) recomiendan evitar el uso de pirotecnia en espacios cerrados y que los niños no manipulen este tipo de productos, ya que pueden causar quemaduras o lesiones graves, especialmente oculares.

Si decides usar pirotecnia, adquiere los productos solo en lugares autorizados por las autoridades competentes y evita manipularlos en zonas donde puedan causar incendios o lastimar a alguien.

Prevención de emergencias domésticas

Si vas a cocinar o usar velas durante la celebración, nunca dejes las áreas sin supervisión. Coloca las velas lejos de cortinas, muebles o materiales inflamables para reducir el riesgo de incendios. Por otro lado, evita sobrecargar enchufes con múltiples dispositivos conectados al mismo tiempo. Esto puede generar sobrecalentamiento y cortocircuitos.

Seguridad para tus invitados

Si vas a servir bebidas alcohólicas, hazlo de manera responsable. Ofrece bebidas no alcohólicas y alimentos, y designa a alguien que no consuma alcohol para supervisar o conducir si es necesario. Asegúrate de que tus invitados tengan cómo llegar y regresar a casa de forma segura. Facilita números de taxi o servicios de movilidad y recomienda no conducir si han consumido alcohol.

Evita los robos

Durante las celebraciones de fin de año, muchas personas suelen salir a festejar o viajan, dejando sus hogares solos. Esta situación es una de las más aprovechadas por los delincuentes para cometer robos, por lo que las autoridades recomiendan reforzar las medidas de seguridad, coordinar con vecinos de confianza y evitar difundir en redes sociales que la vivienda permanecerá desocupada.

¿Qué números de emergencia debes tener a la mano?

Ante cualquier incidente, las autoridades recomiendan mantener cerca estos números importantes:

Defensa Civil: 115

115 Bomberos Voluntarios: 116

116 Policía Nacional: 105

Recibir el Año Nuevo en casa puede ser una de las mejores experiencias familiares si se planifica con responsabilidad. Adoptar medidas preventivas no solo protege la integridad física de las personas, sino que también permite disfrutar de la noche sin contratiempos. La seguridad, recuerdan las instituciones, también forma parte de una celebración feliz y memorable.