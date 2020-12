Faltan pocos días para el Año Nuevo y, al igual que en Noche Buena, muchas familias querrán reunirse para dar inicio al tan ansiado 2021. Sin embargo, diversos expertos sugieren que lo recomendable es seguir realizando diversas actividades virtuales y así evitar un alto riesgo de contagio del COVID-19.

Para Kory Rojas, infectóloga de la clínica Ricardo Palma, no tenemos que perder la tradición de recibir las 12 campanadas en familia, comer las uvas o practicar diversas cábalas, pero esta vez de manera distinta.

“Aunque no cómo en otros años, algunas personas seguirán comprando obsequios o detalles para llevarlos a la casa de algún familiar y recibir el Año Nuevo. No es lo aconsejable, pero, si en caso lo hacen, es mejor adquirir un producto por delivery o internet y, si en caso tuvieran auto, recoger el pedido en su propio transporte para evitar las aglomeraciones y así, al llegar a otro espacio, no exponer a nadie”, señala la especialista.

Indica que cada familia debe celebrar en su hogar, con un número pequeño de personas. Si tengo muchos hermanos y todos viven fuera de la casa (padres) se puede visitar los siguientes días, bajo la responsabilidad de cada integrante, pero siguiendo los protocolos de desinfección, lavado de manos, mascarilla, protector facial y distanciamiento social.

La especialista menciona que es perfectamente posible sentirse acompañado de manera virtual en estas fechas, realizando un karaoke en línea bailable, con los éxitos movidos de canciones de anteaño.

También escuchando conciertos virtuales de tus agrupaciones favoritas. “Vivimos tiempos distintos, en los que recordamos a un familiar que se fue, pero siempre hay que ponerle optimismo para salir adelante. De una forma, es hacerlo a través de las redes sociales con música, premios y juegos que los artistas van a realizar”, añade la experta. Otra opción es la charada familiar, en la que cada integrante deberá adivinar qué personaje, canción o película se está interpretando.

Al respecto, los especialistas de Daikin, empresa de climatización, señalan que múltiples estudios demuestran que, en lugares cerrados, con poca ventilación y con personas que usan de manera inadecuada los elementos de protección, los riesgos de infección son muy altos.

“Hay familias que piensan que no se van a contagiar con un beso o abrazo, incluso si se ha visitado lugares concurridos o espacios de contagio ante cualquier virus respiratorio. Por ello, al llegar al hogar, se sugiere abrir las ventanas por lo menos 10 minutos cada 3 horas para mejorar la calidad del aire”, explican. Exhortan, además, ahora que los chicos van a estar de vacaciones y pasarán más tiempo en casa, aspirar las cortinas para evitar la concentración de polvo y humedad. También poner plantas en los principales ambientes de la vivienda. Analice la posibilidad de adquirir un purificador.