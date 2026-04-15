Aprender inglés después de los 30 años sigue siendo un reto para muchos adultos en el Perú, no por falta de capacidad, sino por creencias que limitan el inicio o continuidad del aprendizaje.

Según el EF English Proficiency Index 2025, el Perú se ubica en el puesto 52 a nivel mundial en dominio del idioma inglés, con un nivel catalogado como “medio”, lo que refleja una brecha importante frente a otros países.

La edad no es la principal barrera

Especialistas en educación señalan que el aprendizaje de un idioma no depende directamente de la edad, sino de factores como la constancia y la claridad de objetivos.

“Muchos adultos postergan el aprendizaje del inglés por percepciones que no se ajustan a la realidad. En la práctica, vemos que el avance está más ligado al enfoque, la constancia y a los objetivos claros que a la edad”, indicó Gina García, jefe de Estudios del BRITÁNICO.

En el país, el 85,4% de la población económicamente activa tiene 25 años o más, lo que equivale a más de 15,5 millones de personas, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Esta realidad refuerza la necesidad de actualizar habilidades lingüísticas para mantenerse competitivo en el mercado laboral.

Los cinco mitos que frenan a los adultos

Desde la experiencia en la enseñanza del idioma, especialistas identifican cinco creencias que suelen retrasar el aprendizaje en la adultez:

“Es demasiado tarde para aprender”: Existe la idea de que hay una edad límite para aprender un idioma. Sin embargo, en la adultez la disciplina y la motivación pueden facilitar un aprendizaje más enfocado. “No tengo tiempo por mis responsabilidades”: Las obligaciones laborales y familiares pueden percibirse como un obstáculo, aunque dedicar pequeños espacios diarios puede generar avances sostenidos. “Es difícil retener información con los años”: El aprendizaje no depende únicamente de memorizar, sino de comprender y practicar el idioma en contextos reales. “Me da vergüenza equivocarme”: El temor a cometer errores limita la práctica oral, pese a que el error es parte natural del proceso de aprendizaje. 5. “Es muy costoso aprender inglés”Actualmente existen múltiples opciones educativas con formatos flexibles y costos variables que facilitan el acceso al aprendizaje.

Una herramienta clave para el desarrollo profesional

En un entorno laboral cada vez más globalizado, dominar el inglés se ha convertido en una habilidad estratégica para acceder a mejores oportunidades laborales, formación académica y contenidos internacionales.

Especialistas coinciden en que iniciar el aprendizaje después de los 30 años puede ser una decisión estratégica que fortalezca el perfil profesional y amplíe las posibilidades de crecimiento personal.