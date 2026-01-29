El consumo de entretenimiento digital en América Latina mostró patrones claros durante 2025, con una preferencia marcada por las películas, el uso creciente de televisores inteligentes y horarios de visualización concentrados en la noche. Así lo revela una radiografía regional basada en el comportamiento de audiencias que acceden a plataformas de streaming gratuito en la región.

De acuerdo con el informe, más del 17 % de los usuarios tiene como hábito consumir contenidos los domingos, mientras que el grupo etario predominante se encuentra entre los 25 y 34 años. En cuanto al tipo de contenido, las películas representan cerca del 60 % del consumo, frente a menos del 40 % correspondiente a series. El mayor pico de visualización se registra entre las 20:00 y las 22:00 horas.

Entre los títulos más vistos a lo largo del año destacan producciones como El joven manos de tijera, Misión Rescate, Spider-Man: Lejos de casa, La propuesta y El diablo viste a la moda, reflejando una inclinación por películas de alto reconocimiento comercial y narrativas accesibles para audiencias amplias.

Las Smart TV lideran el consumo de streaming

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es la consolidación de las Smart TV como el dispositivo preferido para el consumo de entretenimiento. El tiempo de visualización en televisores inteligentes resulta 50 % mayor que en computadoras, con un promedio que supera los 300 minutos de consumo, liderado por Uruguay y seguido por Argentina, Brasil, Chile, México y Colombia.

Este comportamiento se explica por un consumo más prolongado y una experiencia más inmersiva, que favorece sesiones largas frente a otros dispositivos como el celular o el desktop.

Acceso gratuito y expansión regional

El informe también destaca que el streaming gratuito continúa ganando terreno en la región, al permitir el acceso a miles de horas de contenido sin necesidad de suscripción. En este contexto, plataformas como Mercado Play, el servicio de entretenimiento de Mercado Libre, han logrado consolidar una audiencia de más de 6 millones de espectadores en América Latina, con presencia en países como Argentina, Brasil, México, Chile, Colombia, Perú, Ecuador y Uruguay.

Este tipo de propuestas se adapta a los hábitos de consumo actuales, al combinar gratuidad, acceso multiplataforma y catálogos curados que responden a las preferencias del público regional.