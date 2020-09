Recordar es volver a vivir y así lo demuestra la actriz Barbara Eden, conocida a nivel mundial por interpretar a Jeannie, una genio que vivo en una lámpara. Ella acaba de cumplir 89 años el pasado 23 de agosto y lo celebró con sus seguidores de Instagram al compartir una foto inédita.

Cabe mencionar que la actriz comenzó en las pantallas en 1956, con papeles en los que ni siquiera su nombre aparecía en los créditos como Back from Eternity, Will Success Spoil Rock Hunter? y A Private’s Affair.

En 2011 la actriz publicó un libro (Jeannie out of the Bottle) en el que relató secretos de trayectoria y de su vida personal. De sus últimas actuaciones sus fanáticos destacan sus participaciones como una abuela graciosa en Sabrina, la bruja adolescente que se transmitió en 2002-2003.

En cuanto a su vida persona, Barbara atravesó por tres matrimonios (con Michael Ansara entre 1958 y 1974; con Charles Donald Fegert entre 1977 y 1983 y con Jon Eicholtz desde 1991), Por el momento, ella se encuentra alejada de las cámaras, pero es muy activa en sus redes sociales.

(FOTO: IG/ @)

(FOTO: IG/ @)

(FOTO: IG/ @)