Atmósfera Rooftop, reconocido por sus fiestas temáticas y su ubicación privilegiada en Miraflores, anunció su celebración de Año Nuevo 2026 bajo el concepto “Moulin Rouge New Year 2026”, una propuesta que busca recrear el glamour, la sensualidad y el espectáculo del emblemático cabaret francés.

El evento se realizará la noche del martes 31 de diciembre, desde el décimo piso del local, ofreciendo una experiencia integral para despedir el 2025 y dar la bienvenida al nuevo año.

Música en vivo, show temático y DJ

Los asistentes vivirán una velada que combina distintas expresiones artísticas. La música en vivo estará a cargo de Valkiria, acompañada de un show temático especialmente diseñado para la ocasión y el set del DJ Gino Moreno, quien marcará el ritmo de la celebración durante la noche.

Cena de autor de cuatro tiempos

La experiencia incluye una cena de autor de cuatro tiempos, elaborada con técnicas contemporáneas e ingredientes peruanos de alta calidad, pensada como un recorrido sensorial.

Detalle del menú especial

Apertura – Tartelette & Tartare: lomo fino con ají amarillo, combinando texturas crocantes y sedosas.

lomo fino con ají amarillo, combinando texturas crocantes y sedosas. Entrantes: Tiradito en Capas y Esencias Frescas, Carpaccio Ignition

Tiradito en Capas y Esencias Frescas, Carpaccio Ignition Fondos (a elección): Panceta Glaseada & Bizcocho, Charela & Ají Amarillo, Lomo Fino Rizolado & Yuca al Sifón

Panceta Glaseada & Bizcocho, Charela & Ají Amarillo, Lomo Fino Rizolado & Yuca al Sifón Final: Postre sorpresa

Cada plato ha sido diseñado para equilibrar sabores, creatividad y presentación.

Coctelería y brindis de medianoche

El bar de Atmósfera complementará la noche con una selección especial de coctelería, pensada para realzar el carácter exclusivo del evento.

La propuesta incluye además una copa de espumante para el brindis de medianoche y las tradicionales uvas de la suerte, como parte del ritual de Año Nuevo.

Un “jardín en el cielo” para recibir el 2026

Con esta celebración, Atmósfera Rooftop combina elegancia, gastronomía, espectáculo y coctelería de alta gama, consolidándose como uno de los espacios más destacados de la ciudad para recibir el Año Nuevo 2026 en un entorno único.

Datos clave