La violencia, la represión y el colapso social vividos en Venezuela durante los últimos años llegan a la pantalla grande peruana con el estreno de Aún es de noche en Caracas, programado para el 12 de febrero en salas de cine del país.

La película está codirigida por la cineasta peruana Marité Ugás y la realizadora venezolana Mariana Rondón, y ha tenido un recorrido destacado por importantes vitrinas del cine internacional. Su estreno mundial se realizó en el Festival de Cine de Venecia, para luego participar en certámenes como Festival Internacional de Cine de Morelia y el Festival Internacional de Cine de Toronto.

Una historia marcada por el exilio y la supervivencia

El filme está basado en la novela La hija de la española, publicada en 2018 por la escritora venezolana Karina Sainz Borgo, y aborda la compleja realidad venezolana desde una perspectiva íntima y claustrofóbica.

Según la sinopsis oficial, la historia sigue a Adelaida, una joven que, tras enterrar a su madre en una Caracas devastada, descubre que su vivienda ha sido ocupada por una milicia armada. En medio del derrumbe del orden social, la protagonista se ve obligada a arriesgarlo todo —incluso su identidad— para sobrevivir.

Rodaje fuera de Venezuela y elenco latinoamericano

Debido a las condiciones políticas y de seguridad, la película no pudo ser filmada en Venezuela. Las grabaciones se realizaron en México y contaron con la participación de actores venezolanos en condición de exilio, lo que refuerza el tono de realismo y desarraigo que atraviesa la historia.

El reparto está encabezado por la actriz colombiana Natalia Reyes, junto a un elenco venezolano conformado por Moisés Angola, Sheila Monterola, Samantha Castillo y Edgar Ramírez.

Cine latinoamericano con mirada política

“Aún es de noche en Caracas” destaca por su enfoque regional y colaborativo: una directora venezolana y una peruana, una protagonista colombiana y un elenco mayoritariamente venezolano construyen un relato que trasciende fronteras y conecta con la experiencia migratoria y de exilio en América Latina.

El filme combina drama y thriller psicológico para retratar el miedo, la paranoia y la pérdida de identidad en contextos autoritarios, consolidándose como una de las propuestas latinoamericanas más comentadas del circuito festivalero reciente.

