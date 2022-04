A finales de marzo del 2022 el actor Will Smith protagonizó un hecho polémico al darle una bofetada al comediante Chris Rock durante la ceremonia de los Premios Oscar. Tras este incidente han salido a la luz algunos detalles que muchos desconocían respecto a la vida del recordado “Príncipe del rap” y que están plasmados en su libro de memorias“Will”.

MÁS INFORMACIÓN: Conoce qué otros actores también fueron expulsados de la Academia de Hollywood como Will Smith

Durante muchos años Willard Christopher Smith Jr., también conocido como Will Smith, ha destacado por protagonizar varias series de televisión y decenas de películas. Fue a inicios de los años 90 cuando conquistó al mundo con la producción titulada “El Príncipe del rap” la cual tuvo éxito en varios países y la fama del actor incrementó muchos más.

Con el paso del tiempo Will Smith se volvió una celebridad del séptimo arte y se presentaba en las distintas ceremonias de Los Premios Oscar; sin embargo, debido al incidente con Chris Rock la estrella de Hollywood fue expulsado de La Academia por un periodo de diez años.

Will Smith durante la etapa de El Príncipe del rap (Foto: Will Smith / Instagram)

El lado positivo que ha tenido -para Smith- este hecho polémico es que su libro de memorias “Will” ha tenido grandes ventas una semana después que ocurrió este incidente y que han favorecido al actor norteamericano, según informó la revista Forbes.

“Las memorias debutaron en la lista en el número 3 y permanecieron allí durante 15 semanas”, informa el portal.

CUANDO WILL SMITH PENSÓ MATAR A SU PROPIO PADRE

A raíz de las importantes ventas que han tenido las memorias de Will Smith se han dado a conocer algunos detalles de la vida del actor que muchos no conocían y que están incluidos en “Will”.

Precisamente, Forbes resalta uno de los hechos que ha llamado la atención en este libro. Es cuando Will Smith relata sobre el abuso físico que padeció su madre a manos de su progenitor. Fue allí donde el actor -según la revista- pensó en asesinar a su padre.

Esto también fue replicado por el portal yasss donde añade un fragmento del libro.

“Cuando tenía nueve años, vi a mi padre golpear a mi madre en la cabeza con tanta fuerza que se derrumbó. La vi escupir sangre. Ese momento en esa habitación, probablemente más que cualquier otro momento de mi vida, ha definido quién soy”, se lee en el libro según el portal.

Portada del libro de Will Smith llamado "Will" (Foto: twitter)

¿CÓMO QUISO MATAR WILL SMITH A SU PADRE?

Las revelaciones que se pueden leer en “Will” dan muchos detalles de todo lo que tuvo que atravesar el actor durante su infancia y adolescencia.

Es por ello que yasss dio a conocer la forma en que Will Smith pensó asesinar a su progenitor.

“Una noche, mientras le llevaba desde su dormitorio hasta el baño con cuidado, una oscuridad surgió dentro de mí. Cuando era niño, siempre me dije a mí mismo que algún día vengaría a mi madre. Que cuando fuera lo suficientemente mayor, cuando fuera lo suficientemente fuerte, cuando ya no fuera un cobarde, le mataría (…) Me detuve en la parte superior de las escaleras. Pensé que podría empujarlo y quitármelo de encima fácilmente”, señaló yasss.

Pero esta acción no se concretó aunque al poco tiempo su padre falleció víctima de la enfermedad que lo aquejaba.