Encontrar la base de maquillaje ideal para cada tipo de piel, a veces puede volverse una tarea muy difícil. Además de determinar el tono perfecto, es crucial tener en cuenta la textura que mejor se ajusta a tus requerimientos y gustos. Elegir de manera adecuada no solo optimiza tu rutina de maquillaje, sino que también puede hacer que tu piel se vea perfecta y se sienta a gusto durante el día entero.

Por eso, las expertas en maquillaje de Essence recomiendan tres tipos de base y explican cómo elegir la ideal según el resultado que desees lograr:

Bases líquidas: versatilidad y cobertura personalizable

Las bases líquidas son una tradición que no se detiene. Su textura suave facilita una aplicación fácil y una cobertura que se ajuste a tus requerimientos: desde un acabado natural para el día hasta uno más sofisticado para ocasiones especiales. Además, resultan una magnífica alternativa para pieles secas, dado que generalmente incluyen componentes hidratantes que proporcionan luminosidad.

Bases en barra: práctica y de alta cobertura

Las bases en barra se distinguen por su utilidad y su total cobertura. Su formato reducido es ideal para aquellos que requieren agilidad en su rutina de maquillaje o arreglos diarios. Proporcionan un acabado perfecto y son perfectos para ocultar imperfecciones. No obstante, pueden resultar ligeramente más densas en pieles mixtas o grasas, por lo que resulta crucial usarlas con cautela y sellarlas correctamente.

Bases en mousse: ligereza y acabado aterciopelado

Cuando se refiere a una sensación suave y un acabado mate natural, las bases en mousse resultan insuperables. Su textura ventilada se desplaza con facilidad, proporcionando una apariencia homogénea y suave al contacto. Para este tipo de base, la How Do You Mousse de essence es perfecta, ya que fusiona una fórmula suave con un acabado natural, ideal para aquellos que buscan comodidad sin sacrificar un aspecto impecable.

La elección de la textura de base correcta está tanto determinada por las necesidades de tu piel como por tu rutina cotidiana. Las bases fluidas proporcionan adaptabilidad, las barras brindan funcionalidad y las mousses seducen por su ligereza. Explora las alternativas y otorga a tu piel el tratamiento que requiere. Encuentra tu base favorita de essence en Aruma, Ripley o tu centro físico de venta favorito.