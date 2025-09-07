Prime Video confirmó la renovación de Betty la Fea: La Historia Continúa para una tercera temporada, tras el éxito de su segunda entrega, que alcanzó el puesto número uno entre los títulos colombianos en la plataforma durante su primera semana de estreno este año.

La nueva temporada traerá consigo una sorpresa cargada de nostalgia: el regreso de Diego Cadavid como Román, personaje de la novela original, lo que promete emocionar a los seguidores de todas las generaciones.

Diego Cadavid interpreta a Román en la tercera temporada de "Betty, la fea: la historia continúa".

La serie, producida por Estudios RCN, ha consolidado su posición como un fenómeno global al mantener la esencia de Yo soy Betty, la fea y actualizar las dinámicas de Ecomoda con tramas de empoderamiento, crecimiento personal y relaciones humanas que continúan cautivando al público.

Con esta confirmación, Betty la Fea: La Historia Continúa se suma al catálogo de Prime Video junto a otros títulos internacionales y producciones Amazon Originals como Sayen, Argentina, 1985, Noticia de un Secuestro, Los Iniciados y La Jauría, además de éxitos globales como The Boys, Fallout y El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder.