La Biblioteca Nacional del Perú (BNP) realizó recientemente la impresión en braille y el envío gratuito del libro Harry Potter y la cámara secreta (1998), de la autora británica J. K. Rowling, que solicitó el usuario piurano con discapacidad visual Jesús Ordinola (41), a través de la página web de la institución, en el marco del servicio accesible Tiflos BNP.

“Me ha llenado de mucha satisfacción recibir el libro. Siempre me han gustado las historias de Harry Potter. He escuchado las películas y los audiolibros, pero no los había leído. Es otra forma de imaginarte los personajes y las historias y ayuda a concentrarte. No hay comparación”, manifestó Jesús.

Luego continuó con: “me siento muy agradecido con la Biblioteca Nacional del Perú por enviarme el libro impreso. Aquí en Piura no contamos con una impresora braille. En general, hay muy pocas bibliotecas que hacen eso. Estoy feliz porque más adelante me van a llegar otros dos pedidos que he hecho”.

Del mismo modo, como parte de este servicio que brinda la BNP, usuarios/as con discapacidad visual de Lima y otras ciudades del país han recibido en sus hogares libros impresos en braille de la Biografía de Alejandro Magno (Loreto); Los Pocillos, de Mario Benedetti (Lima); la Constitución Política del Perú (Lima); o Cartas a un joven novelista, de Mario Vargas Llosa (Piura).

Asimismo, se imprimieron documentos, separatas y dossiers elaborados por los propios usuarios sobre biomagnetismo, masoterapia, terapia física o materiales para el aprendizaje de inglés y quechua.

La Sala para personas con discapacidad visual de la BNP también ha recibido solicitudes de impresión en braille de libros como El señor de los anillos: La comunidad del anillo, de J. R. R. Tolkien. (La Libertad); Harry Potter y la piedra filosofal; Los ríos profundos, de José María Arguedas (Piura); El mundo es ancho y ajeno, de Ciro Alegría (Lima); entre otros.

La impresión de textos en sistema braille forma parte del programa Tiflos BNP: servicios bibliotecarios accesibles para personas con discapacidad visual. Para solicitarlo, se debe rellenar un formulario (https://impresionesbraille.bnp.gob.pe/#/formulario) y elegir entre más 400 libros de literatura, derecho, ciencias sociales, autoayuda, educación, ciencias de la salud y arte, que figuran en el catálogo o adjuntar un documento de su propiedad en PDF o WORD, cuya viabilidad será evaluada por referencistas de la GBPL.