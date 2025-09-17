La llegada de un cachorro a casa es motivo de alegría, pero también representa un reto que exige preparación. Para evitar complicaciones y asegurar un crecimiento sano, especialistas de MSD Animal Health en Perú recomiendan un enfoque integral que combine atención veterinaria, rutinas claras y cuidados básicos en el hogar.

“Un comienzo adecuado, que incluya la orientación del médico veterinario, asegura que el cachorro crezca sano y fortalece el vínculo con su familia”, señaló Silvia Panta, representante técnica de la Unidad de Animales de Compañía de MSD Animal Health en Perú.

Cinco recomendaciones esenciales:

Protege su salud. Lleva al cachorro al veterinario para iniciar su esquema de vacunación contra enfermedades como parvovirus y distemper (moquillo canino), además de prevenir parásitos internos y externos. Prepara un espacio seguro. Habilita una zona con cama, agua, alimento y juguetes adecuados, eliminando objetos o cables que puedan ponerlo en riesgo. Establece rutinas claras. Los horarios consistentes para comida, sueño y paseos ayudan a generar seguridad y buenos hábitos. Entrenamiento básico temprano. Refuerzos positivos con comandos simples como “sentado” o “quieto” previenen malas conductas y mejoran la comunicación. Juguetes adecuados. Ofrece artículos diseñados para cachorros que alivien la dentición y estimulen su desarrollo, evitando objetos peligrosos.

De acuerdo con los especialistas, la prevención es la clave para que los cachorros se adapten al hogar de manera saludable y segura, reduciendo el estrés tanto en la mascota como en la familia.