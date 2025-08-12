El clásico de Bram Stoker regresa a la pantalla grande con “Drácula: A love tale”, la nueva película dirigida por Luc Besson y protagonizada por Caleb Landry Jones, que se estrena en todos los cines del país el próximo 14 de agosto.

En esta versión, Jones da vida al legendario conde Drácula, un príncipe del siglo XV que, tras la muerte de su esposa, renuncia a Dios y se convierte en vampiro. Siglos después, en el Londres del siglo XIX, se obsesiona con una mujer idéntica a su amada fallecida, desatando una historia marcada por la oscuridad, la pasión y el destino.

La cinta cuenta también con las actuaciones de Zoe Bleu, Christoph Waltz, Matilda De Angelis, Ewens Abid y Guillaume de Tonquédec, en una producción que combina horror, romance y elementos de fantasía.

Ficha técnica:

Título original: Drácula: A love tale

Drácula: A love tale Título local: Drácula

Drácula Director: Luc Besson

Luc Besson Duración: 2h 9m

2h 9m Género: Fantasía, horror, romance

Fantasía, horror, romance Origen: Francia (2025)

Francia (2025) Formatos: 2D subtitulada y doblada

2D subtitulada y doblada Distribuye: BF Distribution

El tráiler oficial ya está disponible en YouTube: ver aquí.