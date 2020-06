El reportero del portal Prensa Callao TV, identificado como Jonathan Montoya, informó entre lágrimas la muerte de su hermano, quien fue acribillado el viernes 12 de junio por dos sujetos que iban a bordo de una moto en una calle del Callao.

“El día de hoy, 15 de junio del año 2020, en el hospital Daniel Alcides Carrión, falleció mi hermano de tan solo 29 años de edad, padre de dos niños pequeños, que se quedan en la orfandad y que desde hoy hago responsables como míos”, empezó diciendo el periodista en su transmisión en vivo por Facebook.

El hombre de prensa pidió a la Policía que llegue hasta el final en sus investigaciones para encontrar a los culpables de acabar con la vida de su pariente más cercano.

“Mi hermano ha fallecido producto de esta guerra de ‘mier#$’ que hay en el Callao. Siento un dolor inmenso, solo voy a pedir a la Policía, quien es la que está llevando el caso de mi hermano que lleguen hasta las últimas instancias para conseguir justicia”, manifestó.

Culpa al alcalde de Bellavista

Jonathan Montoya culpa al alcalde de Bellavista, Daniel Malpartida, por no dar la seguridad necesaria a los vecinos de su distrito, quienes tienen que ser testigos de muertes a sangre fría a causa de las guerras entre bandos en el Callao.

“Solamente voy a hablar directamente con el alcalde de Bellavista, el señor Daniel Malpartida, quien es el único responsable de que en la Ciudad del Pescador se estén matando. En menos de dos meses han fallecido cuatro personas en una sola cuadra. Este señor no ha hecho nada, no puede facilitar cámara, no hay iluminación, no hay segurida y no hay patrullaje. Contrata serenos extranjeros que no hacen nada”, expresó el reportero.

“Basta ya de violencia. Cuántas madres tienen que sufrir, tienen que llorar a sus hijos. Cuánta sangre más tiene que haber en el Callao, cuánta sangre tiene que haber para que los alcaldes hagan algo. Sé que esta vez me ha tocado, a mi familia, así como le ha tocado a muchos chalacos, pero les prometo que las autoridades que son las que tienen que garantizar la seguridad de nosotros, tienen que pagar por no hacer nada, por hacer de la vista gorda”, agregó.

El periodista confía en que las autoridades harán lo necesario para que se consiga justicia. Resaltó que esta es la realidad del Callao, manchada por “balacera, sangre y muerte”. “El día de hoy le tocó a mi hermano. Qué falta para que hagan algo. Por favor, hagan algo, no más muertes, por favor”, finalizó llorando.

VIDEO RECOMENDADO

Magaly Medina arremetió contra Nicola Porcella por viaje a México en cuarentena

Magaly Medina arremetió contra Nicola Porcella por viaje a México en cuarentena