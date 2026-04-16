El incremento de la humedad, la neblina y el descenso de temperatura en Lima durante la temporada de otoño eleva el riesgo de enfermedades en perros y gatos, en especial de afecciones respiratorias y cutáneas. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha advertido para Lima condiciones típicas de estación como mayor humedad, cobertura nubosa, neblina y lloviznas, junto con una mayor sensación de frío.

Frente a este escenario, Diana Figueroa, docente de Medicina Veterinaria de la Universidad Norbert Wiener, señaló que los cambios estacionales pueden predisponer a enfermedades si no se controlan factores como la ventilación y la humedad del ambiente.

Aunque muchos dueños creen que el pelaje basta para proteger a sus mascotas del frío, los especialistas advierten que no siempre es suficiente. El riesgo aumenta cuando los animales permanecen en espacios húmedos, con corrientes de aire o con el pelaje mojado durante varias horas.

Enfermedades más frecuentes en perros y gatos

Durante esta temporada, en perros suelen aumentar los casos de traqueobronquitis infecciosa canina, conocida como “tos de las perreras”. En los gatos, una de las afecciones más comunes es el complejo respiratorio felino.

Ambos cuadros pueden agravarse cuando las mascotas no tienen el esquema de vacunación completo o presentan defensas bajas. A ello se suman problemas dermatológicos como dermatitis, infecciones bacterianas y micosis, especialmente cuando la humedad se mantiene en la piel o en el pelaje.

Los animales más expuestos a complicaciones son los cachorros, gatitos, mascotas de edad avanzada y aquellos con enfermedades previas.

Señales de alerta que no se deben ignorar

Entre los signos que deben llamar la atención de los dueños figuran la tos persistente, los estornudos frecuentes, la pérdida de apetito y la disminución de la actividad habitual.

También se debe vigilar la presencia de secreciones nasales u oculares, así como cualquier dificultad respiratoria. Esta última puede manifestarse con respiración con la boca abierta o con esfuerzo abdominal al respirar.

La especialista advirtió que se debe acudir al veterinario si la mascota presenta fiebre, decaimiento marcado, secreciones abundantes, lesiones en la piel que empeoran, vómitos o diarrea persistentes, o si los síntomas no mejoran en 24 a 48 horas.

Cómo prevenir enfermedades en temporada de frío y humedad

Para reducir el riesgo, los especialistas recomiendan mantener al día la vacunación y la desparasitación de perros y gatos. También aconsejan evitar corrientes de aire y asegurar espacios secos, limpios y ventilados dentro del hogar.

Otra medida clave es secar completamente el pelaje después del baño o tras paseos en ambientes húmedos. A eso se suma una alimentación balanceada, que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico.

Figueroa remarcó que la prevención y la detección temprana pueden marcar la diferencia entre un cuadro leve y una complicación mayor, por lo que los controles veterinarios oportunos resultan fundamentales durante esta temporada.