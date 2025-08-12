La tensión y el suspenso se apoderan de la pantalla con Camina o muere (The Long Walk), la esperada adaptación de la primera novela escrita por Stephen King, que llegará a los cines del país el próximo 18 de septiembre. Dirigida por Francis Lawrence, reconocido por su trabajo en Los Juegos del Hambre, el filme acaba de estrenar un inquietante tráiler oficial disponible aquí.

La historia plantea una premisa tan simple como perturbadora: cien adolescentes son obligados a caminar sin detenerse; si lo hacen, mueren. Solo uno podrá sobrevivir. Ambientada en un futuro distópico, la trama se convierte en una alegoría sobre los límites físicos y mentales, la obediencia, el castigo como espectáculo y la presión social.

Con ecos de producciones como El juego del calamar, Maze Runner y Nerve, Camina o muere fusiona el cine de género con la crítica social, manteniendo el sello narrativo de Stephen King: atmósferas opresivas, tensión psicológica y reflexiones incómodas.

El elenco reúne a jóvenes talentos como Roman Griffin Davis (Jojo Rabbit), Charlie Plummer, Ben Wang, Cooper Hoffman y Tut Nyuot, junto a figuras consolidadas como Judy Greer (Halloween, Ant-Man) y Mark Hamill, ícono de Star Wars. La película es producida por Roy Lee, Steven Schneider, Francis Lawrence y Cameron MacConomy, y será distribuida en Perú por BF Distribution.

Camina o muere se dirige a un público joven y cinéfilo, conectado con los códigos del gaming y la cultura de competencia, pero también aborda temáticas como la espectacularización del sufrimiento y la delgada línea entre entretenimiento y castigo.

Ficha técnica: