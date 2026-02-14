La cevichería peruana “Las Gaviotas”, ubicada en Chorrillos, sorprendió en redes sociales al recrear en plena cocina el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl.

El video, que replica uno de los segmentos más comentados de la presentación del artista, se volvió viral en cuestión de horas y colocó nuevamente al restaurante en tendencia en las redes sociales, principalmente en Instagram yTikTok.

En la grabación, los trabajadores del local interpretan una coreografía con referencias directas al espectáculo del cantante puertorriqueño.

Con cucharones a modo de micrófonos, culantro, perejil y utensilios de cocina como parte de la escenografía , transformaron su espacio de trabajo en una improvisada tarima, manteniendo el tono humorístico que caracteriza a sus parodias musicales.

El impacto fue inmediato, el video se consolidó como uno de los contenidos virales más comentados en el país.

La iniciativa se suma a la ola de marcas que aprovecharon la repercusión global del espectáculo para generar contenido propio, aunque “Las Gaviotas” apostó por una puesta en escena completa dentro de su cocina.

En los comentarios, usuarios destacaron la creatividad del equipo y celebraron la propuesta como una muestra del ingenio peruano en redes sociales. “Perú es clave”, se lee en uno de los miles de comentarios.