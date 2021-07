La influencer dominicana Lisette Eduardo, popularmente conocida como Chiky Bombom en todas las redes sociales, amenazó a una joven con demandarla por usar su frase que inicia con “buenas, buenas” en un video publicado en TikTok.

Todo inició cuando una seguidora, identificada como ‘Fer Real’ en la mencionada red social, estampó su frase completa en un polo negro y el material audiovisual se convirtió en viral.

“Espero en Dios que tengan un buen abogado para lo que viene, oportunista y falta de respeto”, escribió Chiky Bombom. Esto generó una ola de críticas por una horda de usuarios que se indignaron por la feroz advertencia contra una mujer que no tenía intención de comercializar una prenda.

Pide disculpas

La influencer con casi siete millones de seguidores, al ver las críticas en su contra, decidió pedir disculpa y aceptó su error, afirmando que no sabía el porqué había reaccionado así en un comentario.

“No estoy haciéndome la víctima porque no es necesario, hice el comentario y soy responsable de lo que hice, pedí disculpas y muchos de ustedes la han visto y la vieron en el momento y la han ignorado, qué ustedes quieren que yo haga”, dijo mediante un video publicado en TikTok.

Según Chiky Bombom, conversó, de manera privada, con la jovencita que publicó el video y le pidió disculpas.

“Me comuniqué con la chica a privado, estaba desesperado por hablar con ella porque vi lo humilde que era, no sé qué me pasó ese momento, cometí un error, estaba pasando por muchísimas cosas que a ninguno les incumbe, estaba frustrada, me estaban mandando ese mensaje mucho, esta es una segunda oportunidad que papá Dios me dio”, afirmó.

“Todo el que me ha deseado la muerte a mí y a mi hijo, es peor ser humano que yo”, finalizó.

¿Qué dijo la afectada?

La joven que recibió la amenaza de demanda afirmó que todo se trató de un mal entendido y mostró confusión por la cantidad de mensajes que recibió luego del comentario de la influencer dominicana.

“Me han llegado varios comentarios diciéndome que ella misma hizo un live, ahorita aclaro toda esta situación que creo que fue un malentendido”, sostuvo.

“Nunca pensé que el video fuera a ser así de viral, nunca estuvo en mis planes, no pasaba esa idea por mi cabeza. Agradezco sus muestras de apoyo y cariño, no soy una figura pública, tampoco estoy haciéndome la víctima, es muy difícil hablar por la cámara y saber que tanta gente espera qué voy a decir, les pido que entiendan eso. Soy una persona normal, no soy famosa, y no tengo experiencia en esto”, agregó.

