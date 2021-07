El youtuber español Kevin GG reaccionó, una vez más, a la música peruana. En esta ocasión, observó una interpretación de ‘Contigo Perú', cantada por Arturo ‘Zambo’ Cavero y acompañado por el excelentísimo Óscar Avilés.

El creador de contenido en YouTube estuvo al lado de su hermana al momento de escuchar el himno peruano que dio vida los dos grandes artistas peruanos que dejaron en alto el nombre del país.

Kevin GG y su pariente cercano analizaron cada frase de la canción y se mostraron sorprendido por la intensidad en que la cantaba el ‘Zambo’ Cavero.

“Pelos de punta, esto realmente es una interpretación y amor por su Patria”, dijo el cantante sorprendido por la impactante fuerza de la canción.

“Es como el segundo himno nacional de Perú, es muy importante. En el mundial estuvo todo el estadio cantando la canción de ‘Contigo Perú’, fue parte del comentario del popular y querido youtuber.

Abanto Morales

Como se recuerda, hace algunos meses, el canal Kevin GG publicó un video en el que dos españoles diseccionaron la letra del tema interpretado por el recordado Luis Abanto Morales ante el constante pedido de sus seguidores peruanos, sin imaginar lo que estaban a punto de descubrir.

“Él es de provincia y está dando a entender que los blancos utilizan el dinero que no vale nada”, menciona uno de ellos al escuchar la primera parte de la canción. “O que el dinero de los blancos para ellos no vale nada, que no tiene valor para ellos”, le respondió su compañero.

Abanto Morales le cantaba a la desigualdad que existe hasta estos días en nuestro país. Esto también fue tomado en cuenta por los youtubers, quienes compararon la vida en las zonas rurales con la urbana.

“¡Ah, qué buena! Aquí está dando a entender que lo tiene todo, se refiere a que no tiene nada económicamente, que le da valor a otras cosas. Amor, cariño, cercanía, a lo mejor en la ciudad van todos a trabajar, van por algo que es dinero”, mencionaron.

