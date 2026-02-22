El regreso a clases marca el inicio de una rutina exigente para niños y adolescentes, donde el calzado escolar cumple un rol central en su día a día. Más allá de organizar el presupuesto familiar, es importante evaluar características técnicas que aseguren comodidad y resistencia.

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Lima, los peruanos gastan entre 200 y 300 soles en útiles escolares por estudiante, por lo que elegir productos duraderos desde el inicio puede representar un ahorro a lo largo del año.

En ese contexto, la empresa peruana Footloose comparte cinco recomendaciones técnicas para ayudar a madres y padres a elegir zapatos y zapatillas escolares pensados para el uso diario.

1. Plantillas diseñadas para uso prolongado

Los niños pasan varias horas caminando, corriendo y permaneciendo de pie. Por ello, es clave optar por modelos con plantillas amortiguadas y flexibles, capaces de absorber el impacto y brindar comodidad durante toda la jornada.

Un buen soporte interno contribuye a reducir la fatiga y mejora la experiencia diaria dentro y fuera del aula.

2. Materiales resistentes al desgaste

El uso constante exige calzado durable. Modelos fabricados con materiales flexibles y con refuerzos en zonas de mayor fricción —como la punta y el talón— ayudan a prolongar su vida útil.

Revisar costuras, acabados y calidad del material exterior es una práctica recomendable antes de la compra.

3. Suelas ligeras y antideslizantes

Una suela liviana facilita el movimiento y disminuye el cansancio. Además, los materiales antideslizantes aportan estabilidad en patios, escaleras y superficies lisas dentro del colegio.

Este elemento es clave para la seguridad en la rutina escolar diaria.

4. Sistemas de fácil puesta

Opciones como velcro o bandas elásticas permiten que los más pequeños se calcen con mayor facilidad, fomentando su autonomía y agilizando las mañanas antes de salir de casa.

La practicidad también forma parte de una buena elección.

5. Ajuste adecuado y comodidad constante

Un buen ajuste evita rozaduras y molestias durante el día. Probar el calzado, verificar su flexibilidad y asegurar una correcta sujeción es fundamental para el bienestar del pie infantil.

“Elegir un calzado escolar adecuado tiene un impacto directo en la comodidad y el desempeño diario de los niños durante todo el año”, señaló Lucía Chávez, product manager de la categoría Infantil en Footloose.