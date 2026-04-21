El interior del automóvil puede convertirse en un espacio donde se acumulen polvo, bacterias, humedad y olores, especialmente en ciudades con alto tráfico y humedad. Esta situación puede afectar la salud de los ocupantes, principalmente de personas con alergias o enfermedades respiratorias.

Especialistas advierten que la falta de limpieza en los sistemas de ventilación favorece la acumulación de partículas como polen y polvo, lo que puede generar irritación en las vías respiratorias o agravar condiciones preexistentes.

Giovana Bravo, gerente comercial de la división Transport de Airlife Perú, señaló que el mantenimiento del aire dentro del vehículo es tan importante como la limpieza exterior.

“Muchas veces se piensa que con limpiar el exterior y los tapices del auto es suficiente, pero el aire que circula dentro del vehículo también debe mantenerse en condiciones adecuadas”, explicó la especialista.

1. Incorporar sistemas de purificación de aire

Actualmente existen tecnologías diseñadas para eliminar contaminantes dentro del vehículo. Entre ellas destaca Oxyion, un sistema que permite reducir virus, bacterias, hongos y olores en el aire y superficies del auto.

Este tipo de soluciones actúa directamente en los sistemas de ventilación, ayudando a mejorar la calidad del aire en espacios cerrados.

2. Revisar y cambiar los filtros del aire acondicionado

Los filtros del aire acondicionado funcionan como una barrera contra partículas contaminantes. Sin embargo, con el uso continuo pueden saturarse y perder efectividad.

Especialistas recomiendan reemplazarlos periódicamente y complementar este proceso con la limpieza de los ductos de ventilación, ya que los residuos también pueden acumularse en esas áreas.

3. Controlar la humedad dentro del vehículo

La humedad es uno de los principales factores que favorecen la aparición de hongos y malos olores.

Evitar dejar ropa húmeda, líquidos derramados o mantener el auto cerrado por largos periodos puede ayudar a prevenir estos problemas.

Esta recomendación es especialmente relevante en ciudades con altos niveles de humedad, donde las condiciones favorecen la proliferación de microorganismos.

4. Limpiar y desinfectar superficies de contacto

Elementos como el volante, los asientos, las manijas y el panel acumulan bacterias debido al uso diario.

Una limpieza frecuente de estas superficies contribuye a reducir la exposición a microorganismos que pueden trasladarse fácilmente a las manos y al rostro.

5. Realizar mantenimiento periódico del sistema de ventilación

Muchos talleres y concesionarios ofrecen servicios especializados para limpiar y purificar el sistema de aire acondicionado y el interior del vehículo.

Este mantenimiento permite eliminar contaminantes acumulados y mejorar el rendimiento del sistema.

Además, los especialistas recomiendan verificar si los vehículos seminuevos han recibido una limpieza del sistema de ventilación antes de su compra.