Estrenar un nuevo look siempre genera entusiasmo, pero mantenerlo vibrante puede convertirse en un reto. Muchas personas notan que, a pocos días de teñirse, el color de su cabello pierde brillo y se ve apagado. Según Juliana Gutiérrez de la Cuadra, consultora en imagen personal y docente en colorimetría, la clave no está solo en elegir un buen tinte, sino en los hábitos de cuidado posteriores: “El cabello es nuestro marco más expresivo. Un buen color puede realzar el rostro, pero si no hay una rutina adecuada, ese efecto se pierde fácilmente”, subraya.

Cinco errores frecuentes que dañan el color

Usar shampoo genérico: muchos contienen detergentes que arrastran el pigmento desde el primer lavado. Lavar el cabello a diario: acelera el desgaste y reduce la intensidad del color. Aplicar calor sin protección: planchas y secadoras sin sérum protector dañan la hebra y alteran el tono. No mantener una rutina post-coloración: lo logrado en el salón no perdura sin cuidados en casa. Exposición al sol y humedad sin protección: factores ambientales que deterioran el tono rápidamente.

Lo que sí funciona

Esperar entre 48 y 72 horas antes del primer lavado tras la coloración.

tras la coloración. Usar productos específicos para cabello teñido.

Aplicar siempre un sérum protector contra calor y rayos solares.

contra calor y rayos solares. Secar con suavidad y preferir toallas de microfibra.

Espaciar los lavados y reforzar con protectores frente al sol y la humedad.

Innovación en el cuidado del color

En respuesta a estas necesidades, L’Oréal Professionnel lanzó la línea Vitamino Color Spectrum, que protege cinco dimensiones del color —brillo, saturación, contraste, tono y luminosidad— gracias a su fórmula con ácido ferúlico y ácido cítrico. Su Glass Shine Serum, por ejemplo, crea una barrera ligera que mantiene el pigmento vibrante incluso en climas húmedos o calurosos.

“El tinte no es el final del proceso, es el inicio. El verdadero color duradero depende de lo que se hace después, en casa, todos los días. Y si se hace bien, el resultado se nota”, resume Gutiérrez.