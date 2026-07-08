Los primeros meses de vida de un cachorro son determinantes para su desarrollo físico, cerebral, inmunológico y digestivo. Sin embargo, especialistas advierten que todavía persisten creencias erróneas sobre cómo alimentarlos correctamente.

De acuerdo con el Pet Food Institute, perros y gatos necesitan más de 40 nutrientes esenciales para mantener una adecuada condición de salud, por lo que la elección de su alimentación debe basarse en el aporte nutricional y no únicamente en determinados ingredientes.

Especialistas de Royal Canin explicaron cinco de los mitos más frecuentes sobre la alimentación de los cachorros.

Mito 1: Todos los cachorros necesitan la misma alimentación

Verdad: Las necesidades nutricionales varían según la edad, el tamaño que alcanzará el perro en la adultez y su estado de salud.

La médica veterinaria y Corporate Affairs Head de Royal Canin, Carolina Figueroa, explicó que durante el crecimiento cambian rápidamente los requerimientos de energía, proteínas, minerales y otros nutrientes.

Además, una transición anticipada hacia alimentos para perros adultos puede afectar el desarrollo de huesos y articulaciones, especialmente en razas de mayor tamaño.

Mito 2: Mientras más coma, más sano será

Verdad: El exceso de alimento también representa un riesgo.

Los especialistas señalan que el sobrepeso durante los primeros meses puede favorecer la aparición de problemas ortopédicos y metabólicos.

Según la información difundida por Royal Canin, más del 10 % de los cachorros llega a la adultez con sobrepeso.

Mito 3: Las dietas caseras siempre son mejores

Verdad: No necesariamente.

Los expertos indican que una dieta preparada en casa puede presentar deficiencias o excesos nutricionales si no ha sido formulada por un profesional.

Por ello, recomiendan consultar al médico veterinario antes de modificar la alimentación del cachorro.

Mito 4: La alimentación solo influye en el crecimiento físico

Verdad: La nutrición también impacta otras funciones del organismo.

La evidencia científica indica que la alimentación temprana contribuye al desarrollo del cerebro, fortalece el sistema inmunológico, favorece la salud digestiva y participa en la formación de la microbiota intestinal.

Mito 5: El alimento puede cambiarse de un día para otro

Verdad: La transición debe ser gradual.

Cambiar bruscamente la alimentación puede ocasionar trastornos digestivos y dificultar la adaptación del cachorro.

Los especialistas aconsejan realizar cualquier cambio de forma progresiva y con supervisión veterinaria.

La importancia de una información confiable

Los expertos señalaron que existe un creciente interés por el bienestar de las mascotas, pero también una gran cantidad de información sin respaldo científico que puede generar confusión entre los tutores.

“Los primeros meses de vida representan una oportunidad única para construir las bases de una vida saludable. Cada comida es una inversión en el futuro de la mascota”, afirmó Carolina Figueroa.