Desde relatos bíblicos hasta historias sobre fe y redención, estas producciones se convierten en alternativas para la jornada. (Foto: Icon Productions)
Desde relatos bíblicos hasta historias sobre fe y redención, estas producciones se convierten en alternativas para la jornada. (Foto: Icon Productions)

El Viernes Santo es una fecha que invita a la reflexión y al recogimiento, por lo que muchas personas optan por contenidos acordes al significado de esta conmemoración.

En ese marco, el cine se posiciona como una alternativa para revivir pasajes religiosos o explorar historias vinculadas a la fe.

A lo largo de los años, distintas producciones han abordado estos temas desde diversas perspectivas, ya sea con relatos fieles a los textos bíblicos o con enfoques más narrativos. Estas son cinco opciones para ver durante la jornada:

  • La Pasión de Cristo (disponible en Netflix)
  • Jesús de Nazaret (suele emitirse en televisión abierta en Semana Santa)
  • Ben-Hur (disponible en HBO Max)
  • Los diez mandamientos (disponible en YouTube)
  • Resucitado (disponible en Prime Video)

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