El Viernes Santo es una fecha que invita a la reflexión y al recogimiento, por lo que muchas personas optan por contenidos acordes al significado de esta conmemoración.

En ese marco, el cine se posiciona como una alternativa para revivir pasajes religiosos o explorar historias vinculadas a la fe.

A lo largo de los años, distintas producciones han abordado estos temas desde diversas perspectivas, ya sea con relatos fieles a los textos bíblicos o con enfoques más narrativos. Estas son cinco opciones para ver durante la jornada: