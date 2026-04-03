El Viernes Santo es una fecha que invita a la reflexión y al recogimiento, por lo que muchas personas optan por contenidos acordes al significado de esta conmemoración.
En ese marco, el cine se posiciona como una alternativa para revivir pasajes religiosos o explorar historias vinculadas a la fe.
A lo largo de los años, distintas producciones han abordado estos temas desde diversas perspectivas, ya sea con relatos fieles a los textos bíblicos o con enfoques más narrativos. Estas son cinco opciones para ver durante la jornada:
- La Pasión de Cristo (disponible en Netflix)
- Jesús de Nazaret (suele emitirse en televisión abierta en Semana Santa)
- Ben-Hur (disponible en HBO Max)
- Los diez mandamientos (disponible en YouTube)
- Resucitado (disponible en Prime Video)