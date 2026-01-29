Con el inicio del verano y el incremento sostenido de las temperaturas en Lima, el golpe de calor se ha convertido en una amenaza real para la salud de perros y gatos, especialmente en razas braquicéfalas, animales obesos, cachorros y mascotas de edad avanzada.

La empresa MSD Animal Health en Perú, líder en soluciones innovadoras para la salud animal, advirtió que el golpe de calor no avisa con anticipación y que la mayoría de los casos son totalmente prevenibles si se identifican los signos a tiempo.

El golpe de calor ocurre cuando la temperatura corporal del animal supera los 41 °C, provocando la pérdida de la capacidad para regular el calor. A diferencia de los humanos, perros y gatos solo pueden disipar el calor mediante el jadeo y las almohadillas, lo que los hace más vulnerables.

A continuación, se detallan cinco señales críticas que requieren acción inmediata por parte del dueño:

1. Jadeo intenso con la lengua muy extendida

El animal intenta enfriarse desesperadamente. El jadeo se vuelve exagerado, ruidoso y constante, y la lengua se observa más larga y ancha de lo normal.👉 Es la primera señal clara de sobrecalentamiento. Llévalo a la sombra y comienza a enfriarlo de inmediato.

2. Encías rojo oscuro, brillantes o azuladas/pálidas

Indica una grave falta de oxígeno en los tejidos. Al levantar el labio, un color rojo intenso o azulado señala una emergencia.👉 Este signo aparece cuando la temperatura interna ya supera los 40 °C. Acude de inmediato al médico veterinario.

3. Tambaleo, vómitos o diarrea repentina

El sistema nervioso central comienza a fallar y el animal pierde coordinación. Puede presentar vómitos espumosos o diarrea, incluso con sangre.👉 Cada minuto sin atención incrementa el riesgo de daño cerebral. Trasládalo al veterinario mientras aplicas primeros auxilios.

4. Postración total

El animal se echa al piso y no responde, no puede levantarse ni sostener la cabeza. La temperatura interna puede superar los 42 °C.👉 Es la fase crítica del golpe de calor. Sin atención inmediata, el pronóstico puede ser fatal en 10 a 15 minutos.

5. Convulsiones o pérdida de conciencia

El cerebro sufre daño severo por hipertermia extrema. El animal presenta movimientos involuntarios o queda inconsciente.👉 En este punto, la supervivencia depende de terapia intensiva veterinaria inmediata.

¿Qué hacer ante un golpe de calor? (Primeros auxilios)

Ante la sospecha de golpe de calor, se recomienda actuar de inmediato:

Trasladar al animal a un lugar fresco o con sombra

Humedecer orejas, abdomen, ingles y almohadillas con agua tibia (nunca hielo directo)

con agua tibia (nunca hielo directo) Usar ventilador o aire acondicionado junto con paños húmedos

junto con paños húmedos Ofrecer agua en pequeñas cantidades (no forzar)

(no forzar) Acudir al médico veterinario, incluso si parece recuperarse: el daño interno puede continuar

Los especialistas recuerdan que la prevención es clave y que evitar la exposición al sol, el encierro en espacios calurosos y los paseos en horas críticas puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.