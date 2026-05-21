La película de terror “Backrooms: sin salida”, producida por A24, tendrá estreno anticipado en los cines del Perú este miércoles 27 de mayo de 2026. La cinta será distribuida por Imagem Films, que también confirmó el inicio de la preventa de entradas desde el 20 de mayo.

La producción lleva a la pantalla grande una de las creepypastas más populares de internet: los llamados “Backrooms”, un concepto nacido en foros digitales que plantea la posibilidad de quedar atrapado accidentalmente en espacios infinitos y perturbadores fuera de la realidad convencional.

Kane Parsons debuta en el cine con adaptación de los Backrooms

La película es dirigida por Kane Parsons, creador digital y realizador que ganó notoriedad en YouTube gracias a una serie de videos inspirados en el universo de los Backrooms. Con 20 años, Parsons se convierte en el director más joven en la historia de A24.

Su propuesta visual se caracteriza por el llamado horror liminal, un subgénero que transforma lugares cotidianos —como oficinas, pasillos o sótanos— en escenarios inquietantes mediante la repetición visual, el vacío y la sensación constante de amenaza.

Elenco y producción de “Backrooms: sin salida”

El reparto está encabezado por Chiwetel Ejiofor y Renate Reinsve, junto a Mark Duplass, Lukita Maxwell y Finn Bennett.

La producción reúne además a figuras vinculadas al cine de género contemporáneo, entre ellas James Wan, Shawn Levy, Osgood Perkins y Peter Chernin.

Según la información difundida por la distribuidora, las primeras reacciones internacionales destacan la atmósfera inquietante de la película y su aproximación al terror psicológico desde la desorientación y el suspenso.

¿De qué trata “Backrooms: sin salida”?

Ambientada en 1990, la historia sigue a Clark (Chiwetel Ejiofor), un vendedor de muebles que descubre en el sótano de su tienda un portal hacia una dimensión formada por oficinas interminables, paredes amarillas y corredores que parecen replicarse sin lógica.

Tras ingresar al lugar junto a Kat (Lukita Maxwell) y Bobby (Finn Bennett), el grupo comienza a experimentar fenómenos extraños y señales de que no están solos. Luego de la desaparición de Clark, la terapeuta Mary Kline (Renate Reinsve) entra a los Backrooms para intentar encontrarlo y descubrir una salida.