El Club Germania anunció la realización de su tradicional Weihnachtsmarkt – Mercado Navideño, un evento que combina cultura alemana y peruana y que se celebrará el sábado 13 y domingo 14 de diciembre. La actividad se desarrollará en un ambiente festivo, con propuestas familiares y una programación especial para iniciar la temporada navideña.

El encuentro se llevará a cabo en calle Tutumo 151, Santiago de Surco, con ingreso libre de 10:00 a. m. a 8:00 p. m.

Más de 30 marcas, gastronomía y experiencias para toda la familia

La feria reunirá a más de 30 marcas y emprendimientos, ofreciendo productos artesanales, regalos únicos, joyería, juguetes y panadería típica. Además, el espacio contará con música en vivo, actividades infantiles, sorteos y presentaciones como la de la banda del Colegio Humboldt.

Los asistentes podrán disfrutar de una oferta gastronómica que incluye platos tradicionales y bebidas de estación, entre ellas el clásico Glühwein, galletas alemanas y opciones dulces y saladas “de lo tradicional a lo irresistible”, según la organización.

Espacios interactivos y actividades culturales

El Weihnachtsmarkt dispondrá de un área especial para experiencias familiares, con juegos, presentaciones artísticas y actividades culturales pensadas para grandes y chicos. El objetivo es recrear el espíritu de los mercados navideños europeos, manteniendo un ambiente cálido y comunitario.

La organización destaca que la feria es una oportunidad para encontrar regalos especiales, apoyar emprendimientos locales y disfrutar de una propuesta auténtica que cada año convoca a familias de distintos distritos de Lima.

Datos clave