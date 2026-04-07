El festival Coachella 2026 volverá a transmitirse en vivo a nivel global a través de YouTube, con una experiencia digital ampliada que permitirá a los usuarios ver múltiples escenarios y disfrutar contenido exclusivo desde cualquier dispositivo.

La transmisión comenzará el viernes 10 de abril, marcando el inicio de uno de los eventos musicales más seguidos del mundo, que reúne a artistas internacionales y millones de espectadores en línea.

Siete escenarios y transmisión en 4K

Una de las principales novedades de este año es la transmisión simultánea de siete escenarios, incluyendo el Quasar Stage, que contará con formatos horizontal y vertical.

Además, por primera vez, algunos escenarios seleccionados —entre ellos Coachella Stage, Outdoor Theatre y Sahara— se emitirán en resolución 4K, permitiendo una experiencia visual de mayor calidad para quienes sigan el festival desde televisores y pantallas grandes.

La organización también anunció el lanzamiento de “Coachella TV”, una señal continua que ofrecerá contenido musical las 24 horas, incluyendo presentaciones icónicas de años anteriores y momentos destacados de la edición 2026.

Multiview y experiencias interactivas

Entre las herramientas destacadas se encuentra la función Multiview, que permitirá ver hasta cuatro escenarios al mismo tiempo desde un televisor compatible.

Asimismo, regresará la serie interactiva “Mira con”, en la que creadores digitales acompañarán las transmisiones de algunos conciertos y compartirán comentarios en tiempo real.

Otra de las novedades será la tienda virtual de mercancía, desde la cual los fans podrán adquirir productos exclusivos relacionados con artistas participantes y artículos oficiales del festival.

Recomendaciones para seguir Coachella desde casa

Para aprovechar al máximo la experiencia virtual, los organizadores recomiendan activar las notificaciones del canal oficial de Coachella en YouTube y descargar la aplicación oficial del livestream.

Esta aplicación permitirá planificar horarios de transmisión según la zona horaria del usuario y descubrir nuevos artistas incluidos en la programación.

También se han lanzado playlists oficiales en YouTube Music con selecciones musicales relacionadas con el festival, pensadas para preparar el ambiente antes del inicio de los shows.