Bienvenidos al Paraíso es la nueva comedia de la directora Ani Alva Helfer que se estrenará el 28 de marzo.

Esta producción es el primer protagónico de la actriz Tatiana Calmell en el cine. Comparte roles con Andrés Salas, Franco Cabrera, Patricia Barreto, Katia Condos y Bruno Odar. Sin duda, sus personajes se robarán las carcajadas del público con esta divertida historia que está ambientada en el Caribe.

Lucas y Kiki, interpretados por Salas y Calmell, se enamoran rápidamente y deciden casarse en un matrimonio perfecto en las islas paradisíacas del Caribe. Se van con su familia y amigos para tener la boda soñada. ¿Qué podría salir mal? ¡Todo!

Ani Alva Helfer regresa al cine con esta nueva propuesta tras haber alcanzado el éxito con las películas Soltera, casada, viuda, divorciada (2023), Isla Bonita (2023), No me digas solterona (2018) y No me digas solterona 2 (2022), entre otras.

Sinopsis

¿Alguna vez has tenido unas vacaciones que terminaron en desastre? Kiki (Tatiana Calmell) y Lucas (Andrés Salas) se enamoran perdidamente y deciden casarse en una boda de lujo en el Caribe. Los futuros suegros, Sofía (Katia Condos) y Gonzalo (Bruno Odar), no están muy contentos con la decisión, pero sus mejores amigos Cata (Patricia Barreto) y Miki (Franco Cabrera) hacen todo lo posible para que el matrimonio sea perfecto. Un lugar paradisíaco, una boda de ensueño, una pareja ideal, unos invitados de lujo. ¿Qué puede salir mal? ¡Todo! ¡Bienvenidos al Paraíso!

