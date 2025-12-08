El incremento de gratificaciones, compras y desplazamientos durante diciembre eleva también los riesgos de robos, fraudes y estafas, alertaron especialistas en seguridad. Según el Barómetro de Seguridad de Verisure, 6 de cada 10 incidentes registrados en hogares o negocios corresponden a intentos de robo. En la misma línea, el Informe Técnico del INEI sobre Criminalidad, Seguridad Ciudadana y Violencia 2024 señala que en esta temporada aumentan delitos como el robo de vehículos, asaltos, estafas bancarias y robo de celulares, impulsados por el mayor uso de cajeros automáticos, compras en línea y desplazamientos masivos.

“Los delincuentes también se organizan y adaptan sus métodos en estas fechas, especialmente en zonas comerciales y puntos de alto tránsito. Por eso, es esencial reforzar e innovar en las medidas de seguridad, tanto físicas como digitales”, explicó Jonathan Piperis, especialista de Verisure Perú.

Cinco recomendaciones clave para prevenir delitos

1. Compras en establecimientos físicos

Mantén tus pertenencias a la vista y evita guardar dinero o celular en bolsillos traseros. Opta por pagos electrónicos y desactiva tu tarjeta después de cada operación. No lleves grandes sumas de efectivo y guarda los comprobantes de compra ante una posible denuncia.

2. Compras por Internet

Ingresa solo a sitios con “https://” y certificados válidos. Desconfía de ofertas irreales y usa métodos de pago seguros como tarjetas virtuales o sistemas con doble verificación. Nunca hagas operaciones bancarias desde Wi-Fi públicas, pues podrían vulnerar tus datos.

3. Uso de transporte público y taxis por app

Revisa que los datos del vehículo coincidan con los de la app y comparte tu viaje con familiares. Si la app tiene botones de seguridad, actívalos. Piperis destacó la función “Acompáñame” de My Verisure, que activa un protocolo de emergencia si no se confirma la llegada del usuario.

4. Protección del celular

Los teléfonos son objetivo de robos físicos y fraudes digitales. Mantén activados el bloqueo biométrico, el rastreo y la eliminación remota de datos. Evita manipular el móvil en zonas de alta afluencia y no guardes claves o documentos sensibles sin protección.

5. Uso seguro de cajeros automáticos

Usa cajeros en lugares iluminados y con vigilancia, preferiblemente dentro de bancos o centros comerciales. Revisa que la ranura, el teclado o la pantalla no tengan piezas sobresalidas que puedan ser dispositivos de clonación. Cubre tu clave y evita retirar grandes montos en horarios riesgosos.