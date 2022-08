Disfrutar de una gaseosa o jugo con abundante hielo es del agrado de muchos, mientras que otros no pueden tomar un cóctel o whisky sin usar abundantes cubos. Si bien su presencia es vital en la congeladora de los hogares, estos tienden a derretirse muy rápido o no llegan a ser usados porque se volvieron agua en el cooler. Si sueles lidiar con este inconveniente, aquí te dejamos las técnicas o trucos caseros que no puedes dejar de probar para que permanezcan duros por más tiempo.

Trucos para que el hielo dure más

1. Hierve el agua

Un truco casero consiste en hervir el agua antes de preparar los hielos.

, este proceso permite eliminar algunas burbujas que se crean cuando el agua está fría o del tiempo. Hierve el agua y llena tus cubetas cuando no se haya enfriado.

Esto permitirá que los hielos sean más compactos y se congelen más rápido.

2. Sal gruesa

Este método es efectivo para mantener el hielo congelado por más tiempo y cuando lo vas a usar para enfriar botellas o latas.

La idea es agregar sal gruesa dentro del cooler o nevera portátil. Luego guarda lo que desees.

3. Papel aluminio

Si estás preparando una parrilla y para evitar el ir y venir hacia la refrigeradora optas por poner el hielo en una nevera portátil, este truco es muy bueno.

Consiste en forrar el interior con papel aluminio.

Luego introduce el hielo y las latas o botellas.

De esta manera el calor externo no afectará los cubos.

4. Cubos de gran tamaño

Cuando hagas hielo realiza cubitos lo más grandes posibles.

A mayor tamaño, mayor duración, pues menos superficie de este está en contacto con materiales que pueden hacer que se derrita. Los hielos pequeños se derriten constantemente.

Es mejor tener pocos hielos grandes y compactos, que muchos pequeños y haciéndose agua en tu vaso.

5. Papel o toalla mojada