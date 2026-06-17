Abrir la refrigeradora y encontrar restos de comida olvidados es una situación frecuente en muchos hogares. En Perú se desperdician más de 12 millones de toneladas de alimentos cada año y, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el 16% de estas pérdidas ocurre en las viviendas.

Se estima que cada peruano desecha más de 67 kilos de comida al año, principalmente por una mala planificación y por prácticas inadecuadas de almacenamiento.

Ante esta situación, Eduardo Triana, gerente de producto para la región Andina de Electrolux, explicó que organizar adecuadamente la refrigeradora puede traducirse en ahorro económico y en un consumo más responsable.

“Tirar comida es perder dinero. Aprender a conservarla de forma estratégica no requiere de grandes conocimientos; solo se trata de establecer ciertas rutinas que generarán un ahorro en el bolsillo”, señaló.

¿Cómo organizar la refrigeradora para conservar mejor los alimentos?

El especialista recomendó destinar los estantes superiores e intermedios para lácteos, embutidos y alimentos cocinados, ya que estas zonas mantienen temperaturas más estables.

Asimismo, sugirió colocar los productos con fechas de vencimiento más próximas en la parte delantera, una técnica utilizada también en restaurantes y hoteles para evitar que los alimentos queden olvidados.

Otra recomendación es guardar las sobras y los ingredientes en recipientes transparentes. Esto permite identificar rápidamente su contenido, protegerlos de la humedad y reducir la generación de olores. Etiquetarlos con la fecha de almacenamiento puede mejorar aún más su conservación.

Evitar sobrecargar la refrigeradora ayuda a preservar los alimentos

Triana explicó que dejar espacios entre envases y productos facilita la circulación del aire frío. Cuando la refrigeradora está demasiado llena, se generan zonas con temperaturas más altas que aceleran la descomposición de los alimentos.

Además, indicó que la puerta del electrodoméstico es la zona con mayores cambios de temperatura debido a las constantes aperturas. Por ello, recomendó utilizar este espacio para almacenar productos con preservantes, como mermeladas, aderezos, bebidas y jugos procesados, y evitar colocar allí alimentos perecibles como leche fresca, huevos o carnes crudas.

La temperatura adecuada es clave para prolongar la vida útil

El ejecutivo de Electrolux destacó que algunas tecnologías actuales, como AutoSense, ajustan automáticamente la temperatura de acuerdo con los hábitos de uso del hogar y pueden extender la duración de los alimentos hasta en un 30%.

Sin embargo, para refrigeradoras convencionales, recomendó mantener una temperatura interna entre 3 °C y 5 °C, rango que ayuda a evitar la proliferación de bacterias y favorece una mejor conservación.

“El aprovechamiento de cada recurso es un gesto de responsabilidad con el planeta y con quienes lo habitamos”, concluyó Eduardo Triana.

Datos clave

En Perú se desperdician más de 12 millones de toneladas de alimentos al año.

El 16% de estas pérdidas se produce en los hogares, según la FAO.

Cada peruano desecha más de 67 kilos de comida anualmente.

Los estantes superiores e intermedios son ideales para lácteos y alimentos cocidos.

La temperatura recomendada para la refrigeradora es entre 3 °C y 5 °C.

La puerta debe utilizarse para productos menos perecibles.

Los recipientes transparentes ayudan a identificar y conservar mejor los alimentos.