¿Alguna vez has abierto el armario para coger ropa de otra temporada y ha olido como a humedad, o te has percatado que la ropa recién sacada de la lavadora no huele bien? Resulta bastante desagradable que ocurra eso. Por eso ahora te mostraremos unos cuantos trucos caseros para eliminar el olor a humedad de la ropa.

Identificar la procedencia del olor

Lo primero que hay que hacer es identificar de dónde procede ese olor, ya que puede tener varios orígenes y cada una de ellos tiene que ser tratado de manera diferente:

El primer caso es que el olor a humedad provenga de haber tenido la ropa guardada en el armario mucho tiempo, en cuya opción suele ser suficiente con lavar las prendas y ambientar el armario antes de volver a meterlas. Para evitar la humedad en el closet son muy útiles los deshumedecedores.

El segundo caso es que la humedad o el olor a humedad provengan del interior de la lavadora y/o de la secadora. Si notas que el interior de la lavadora desprende olor a humedad, se puede intentar programar un lavado corto con un chorro generoso de vinagre blanco en la cubeta del detergente.

El tercer caso es que la ropa haya desarrollado o esté desarrollando moho. Hay que eliminarlo de inmediato con una mezcla de agua y lejía, ya sea en la lavadora o lavándolo a mano. Una vez eliminado, hay que dejarla secar y comprobar que el olor se ha ido, o habrá que volver a lavarla.

Nunca hay que dejar que la ropa permanezca húmeda. (Foto: Sarah Chai / Pexels)

Trucos para quitar el olor a humedad de la ropa

En cualquier caso, existen unos cuantos trucos casers que te permitirán gozar siempre de un olor a frescor en la ropa con muy poco esfuerzo: