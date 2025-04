La temporada de conciertos está en su mejor momento y asistir con un look que combine estilo y comodidad es parte del ritual. Ya sea que vayas a ver a tu artista favorito en un estadio, un festival al aire libre o un show íntimo, tu outfit puede robarse parte del protagonismo. Pensando en ello, los expertos de adidas Originals comparten tres ideas de looks que puedes armar fácilmente con las clásicas zapatillas Superstar, ícono del street style.

1. Cómoda con estilo

Para conciertos en espacios abiertos, elige un look desenfadado que no sacrifique el estilo. Una opción ideal es un vestido liviano o unos track pants combinados con un crop top. Este conjunto te dará libertad de movimiento y frescura. Compleméntalo con unas zapatillas Superstar blancas, lentes oscuros y una gorra para protegerte del sol y mantener un look urbano chic.

2. Total black, con carácter

Si vas a un concierto nocturno o uno de rock o trap, un look monocromático en negro es el camino ideal. Prueba combinar jeans rectos o tipo cargo con un top con brillo y una chaqueta de cuero o denim oversize. El toque final lo dan las zapatillas Superstar negras, accesorios metálicos (como pulseras o aros) y un maquillaje con delineado marcado para un look potente y sofisticado.

3. Toque retro, full actitud

Para quienes buscan un aire nostálgico, un outfit con referencias a los 2000 es perfecto. Combina tus Superstar blancas con negro con una minifalda de jean, un polo estampado y una chaqueta denim a juego. Agrega medias altas, una mochila pequeña y listo: tendrás un look fresco, juvenil y lleno de actitud para bailar toda la noche.

No importa el estilo musical, lo esencial es que tu outfit te represente y te permita disfrutar cada momento del concierto. La moda también se vive en el escenario… y frente a él.