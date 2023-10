La tercera vicepresidenta del Congreso, congresista Rosselli Amuruz (Avanza País), declaró con molestia a las consultas de la prensa tras difundirse unos chats y audios que la involucran en la organización de la fiesta del exparlamentario Paul García, que lamentablemente acabó con el asesinato de una persona, en Lince.

“Parece que lo más importante para el país de quién ayudó a hacer la comida o quién puso para el toldo. No he mentido, el que organiza hace todo el tema logístico (...) creo que muchos hemos asistido a un cumpleaños y han hecho un presente, y eso no te hace organizador”, señaló Amuruz a la prensa con evidentes signos de molestia.

“Lo que importa en el país es, a ver, por qué no me preguntan cuando alarmaron al país por el tema del agua o sobre la inseguridad ciudadana. ¿Dónde está el plan de inseguridad? Esa es la importancia”, añadió.

“La imagen del Congreso es importante y yo pienso que no tengo nada que temer, el que teme es porque ha hecho algo ilícito (Sobre si entró en contradicciones) SI tu me dices que yo tengo algo que ver sobre el tema ilícito (asesinato en el cumpleaños) ahí me estás difamando”

La legisladora enfatizó que la Policía no la consideró como testigo directo o indirecto en el asesinato del comunicador Christian Enrique Tirado, producido tras una gresca en la mencionada fiesta de Paul García.

Amuruz finalizó indicando que respeta la opinión de sus colegas. “Si me tengo que someter a la moción de censura, que se vea. El que renuncia es alguien que tiene algo que ocultar. Soy una joven que cometió un error, pero no he cometido un delito”, sentenció.

Rosselli Amuruz pide que realicen preguntas parlamentarias

Chats de Amuruz

Punto final publicó chats y un audio donde Rosselli Amuruz coordina detalles de la fiesta del exlegislador Paul García, evento que terminó con el asesinato de una persona.

“Que de 2 p.m. a 4 p.m. sean cocktail de bienvenida como piñas coladas y pisco sour. Y a partir de las 4 p.m. se abre la barra libre hasta la 1 (a.m.)”, se lee en la recomendación de Amuruz en los chats.

Estas conversaciones, según el dominical, son entre la legisladora y Carlos Valdivia Montoya, hermano de Abel, sindicado como el autor del disparo en el pecho que mató a Christian Enrique Tirado.

“El chico del bar me está escribiendo. Necesita cerrar el tema porque si no lo toma alguien más el bar. Llámalo por favor”, se lee en otra captura.

En un audio difundido, se escucha a la congresista de Avanza País decir: “Va a haber toldo, todo va a estar toldeado, todo va a estar tapado en caso llueva”.