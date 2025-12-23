Las Fiestas de Fin de Año suelen extenderse por varias horas, por lo que el maquillaje debe combinar estética, resistencia y naturalidad. En ese contexto, la línea de belleza de la diseñadora Carolina Herrera, presente en el mercado peruano desde mayo de 2025, comparte una serie de recomendaciones enfocadas en realzar el brillo natural del rostro.

Los consejos fueron desarrollados junto a Mariana Beltrán, Make-Up Artist para América Latina, quien propone una rutina adaptable a distintos estilos y tipos de piel.

Preparar la piel como primer paso

Un maquillaje sofisticado comienza con una piel bien preparada. La especialista recomienda aplicar la base con brocha para lograr un acabado uniforme y pulido. Las fórmulas ligeras con ingredientes hidratantes permiten unificar el tono y mantener un aspecto luminoso durante toda la noche.

Color estratégico en los ojos

Para un look festivo sin excesos, Beltrán sugiere optar por sombras en tonos intensos aplicadas con movimientos ascendentes. Este tipo de aplicación aporta profundidad a la mirada y un brillo elegante que se mantiene intacto durante largas jornadas.

Pestañas definidas para una mirada protagonista

En celebraciones nocturnas, los ojos se convierten en el foco del maquillaje. El uso de una máscara de pestañas de larga duración, con volumen y definición, ayuda a enmarcar la mirada y a sostener el look durante toda la velada.

Rubor para un efecto saludable

El rubor cumple un rol clave para aportar frescura al rostro. Aplicado suavemente sobre las mejillas y difuminado hacia las sienes, genera un efecto lifting sutil y realza las facciones sin recargar el maquillaje.

Labios que cierran el look

Para completar el maquillaje, se recomienda un labial de textura cremosa y tonos neutros, que aporte sofisticación y versatilidad. Este tipo de acabado permite mantener un look elegante tanto de día como de noche.

Sobre la especialista

Mariana Beltrán es Make-Up Artist para América Latina, con más de diez años de experiencia en la industria de la belleza. Ha desarrollado trabajos en educación, creación artística y liderazgo de comunidades del mundo del maquillaje. Actualmente forma parte del grupo Puig, donde participa en estrategias educativas y representación de líneas de belleza en eventos internacionales.

La línea de belleza mencionada se encuentra disponible en Falabella, tanto en la tienda física del centro comercial Jockey Plaza como en su plataforma digital.