Especialistas advierte sobre el creciente mercado informal del GLP y brinda pautas para reconocer balones de gas adulterados. Siete de cada diez hogares peruanos estarían en riesgo.

El comercio informal de gas licuado de petróleo (GLP) envasado ha alcanzado niveles alarmantes en el Perú, generando un riesgo creciente de accidentes domésticos. Según datos del sector, cerca del 40% de los balones de gas son reutilizados y revendidos de manera ilegal, sin cumplir las condiciones de seguridad establecidas por las autoridades.

Esta situación expone a siete de cada diez hogares peruanos, que utilizan balones de GLP para cocinar, calentar agua o generar energía doméstica.

Ante ello, Karen Zapana, jefa de Seguridad y Medioambiente de Limagas, comparte una guía práctica para identificar un balón adulterado en menos de 30 segundos, con el fin de proteger a las familias de posibles fugas, explosiones o intoxicaciones.

Precinto de seguridad

El cilindro debe contar con un precinto intacto. Si el sello está roto, manipulado o presenta residuos de pegamento, no debe aceptarse.

Logo de la marca

Toda empresa formal imprime su logotipo visible en el asa o parte superior del balón. Si está difuso o borrado, podría tratarse de una falsificación.

Colores corporativos

Cada compañía de GLP posee un color distintivo. En el caso de Limagas, su tono es azul. Si los colores no coinciden o lucen repintados, el balón podría haber sido adulterado.

Logo pintado en el cuerpo

Debe ser nítido y coherente con la marca del proveedor. Si se observan restos de pintura anterior o diferencias tipográficas, el envase podría haber sido reciclado ilegalmente.

Revisión del estado físico

Zapana recomienda no aceptar cilindros golpeados, abollados o corroídos, ya que pueden presentar fugas o fallas estructurales. También es clave confirmar que el color y el precinto correspondan a la empresa elegida.

“Revisar un balón antes de comprarlo toma menos de medio minuto y puede salvar vidas”, enfatizó Karen Zapana, representante de Limagas, durante la difusión de la campaña informativa.

Preguntas frecuentes

¿Cuántos balones de gas son ilegales en el Perú?

Cerca del 40% de los balones son reutilizados o revendidos de manera informal.

¿Qué riesgos implica usar un balón adulterado?

Fugas, explosiones e intoxicaciones por manipulación insegura del GLP.

¿Cómo identificar un balón de gas falso?

Verifica el precinto, color, logotipo y estado físico del cilindro.

¿Qué color identifica a Limagas?

El azul característico de su marca.

¿Qué hacer si sospecho que mi balón está adulterado?

No lo uses y comunícate con la empresa distribuidora o con Osinergmin.

