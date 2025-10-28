El comercio informal de gas licuado de petróleo (GLP) envasado ha alcanzado niveles alarmantes en el Perú, generando un riesgo creciente de accidentes domésticos. Según datos del sector, cerca del 40% de los balones de gas son reutilizados y revendidos de manera ilegal, sin cumplir las condiciones de seguridad establecidas por las autoridades.

Esta situación expone a siete de cada diez hogares peruanos, que utilizan balones de GLP para cocinar, calentar agua o generar energía doméstica.

Ante ello, Karen Zapana, jefa de Seguridad y Medioambiente de Limagas, comparte una guía práctica para identificar un balón adulterado en menos de 30 segundos, con el fin de proteger a las familias de posibles fugas, explosiones o intoxicaciones.

Precinto de seguridad

El cilindro debe contar con un precinto intacto. Si el sello está roto, manipulado o presenta residuos de pegamento, no debe aceptarse.

Logo de la marca

Toda empresa formal imprime su logotipo visible en el asa o parte superior del balón. Si está difuso o borrado, podría tratarse de una falsificación.

Colores corporativos

Cada compañía de GLP posee un color distintivo. En el caso de Limagas, su tono es azul. Si los colores no coinciden o lucen repintados, el balón podría haber sido adulterado.

Logo pintado en el cuerpo

Debe ser nítido y coherente con la marca del proveedor. Si se observan restos de pintura anterior o diferencias tipográficas, el envase podría haber sido reciclado ilegalmente.

Revisión del estado físico

Zapana recomienda no aceptar cilindros golpeados, abollados o corroídos, ya que pueden presentar fugas o fallas estructurales. También es clave confirmar que el color y el precinto correspondan a la empresa elegida.

“Revisar un balón antes de comprarlo toma menos de medio minuto y puede salvar vidas”, enfatizó Karen Zapana, representante de Limagas, durante la difusión de la campaña informativa.

Preguntas frecuentes

¿Cuántos balones de gas son ilegales en el Perú?

Cerca del 40% de los balones son reutilizados o revendidos de manera informal.

¿Qué riesgos implica usar un balón adulterado?

Fugas, explosiones e intoxicaciones por manipulación insegura del GLP.

¿Cómo identificar un balón de gas falso?

Verifica el precinto, color, logotipo y estado físico del cilindro.

¿Qué color identifica a Limagas?

El azul característico de su marca.

¿Qué hacer si sospecho que mi balón está adulterado?

No lo uses y comunícate con la empresa distribuidora o con Osinergmin.