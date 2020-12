En el año 2020, la política peruana estuvo marcada por hechos históricos. En enero se eligió un nuevo Parlamento tras la disolución constitucional del Congreso el 2019, y este, en el marco de la pandemia del Covid-19 aprobó el trámite de dos mociones de vacancia presidencial para Martín Vizcarra.

La segunda moción de vacancia fue aprobada por el pleno del Congreso el pasado 9 de noviembre y, por esa razón, asumió la presidencia Manuel Merino quien tuvo un breve Gobierno de seis días antes de renunciar tras el fallecimiento de dos jóvenes producto de la represión en las masivas protestas en su contra.

Esto llevó al Legislativo a escoger una nueva Mesa Directiva encabezada por el congresista Francisco Sagasti quien asumió la presidente de la República.

Manuel Merino

“Con total y absoluta transparencia se hizo un llamado a la calma, no solo a las Fuerzas Armadas, sino a la ciudadanía”

El 12 de setiembre en el marco de la primera moción de vacancia admitida a trámite por el pleno del Congreso, el entonces presidente del Congreso, Manuel Merino, señaló que llamó a los altos mandos de las Fuerzas Armadas para comunicarles que su institución actuaría en concordancia con lo que establece la Constitución luego de que se revelaran audios que comprometían al presidente Martín Vizcarra, los cuales dieron lugar a una moción de vacancia.

“Vuelvo a sumarme al respaldo a la juventud en el marco de su propia preocupación por haber perdido su trabajo, por no haber culminado sus estudios universitarios, por el propio caos que hemos vivido en esta pandemia”

El 14 de noviembre, en su primera entrevista a un medio nacional tras asumir la presidencia de la República y en el marco de masivas protestas en su contra, Manuel Merino intentó justificar la indignación ciudadana con estas declaraciones.

“Creo que el Perú se ha librado de un parásito que era un traicionero porque traicionó a PPK (Pedro Pablo Kuczynski), traicionó a la Keiko [Fujimori]”

Un mes después de dejar la presidencia, Merino justificó la vacancia presidencial de Vizcarra y consideró que merecía dejar la jefatura del Estado en el marco de la pandemia del COVID-19.

Ántero Flores-Aráoz

“Siento que protestan (los jóvenes), no logró entender y me encantaría reunirme con una comisión para conversar, ¿Qué es lo que les molesta? ¿Cuál es su protesta?”

El 12 de noviembre, el entonces presidente del Consejo de Ministros Ántero Flores-Aráoz cuestionó con estas declaraciones las razones por las que la ciudadanía se manifestaba en contra de la presidencia de Manuel Merino.

“No tengo la más remota idea si Merino va a renunciar o no. Lo estoy esperando y llamándolo después de que nos hemos reunido y no logro comunicarme con él”

La madrugada del 15 de noviembre, horas antes de que Manuel Merino renuncie a la presidencia de la República, el ex primer ministro manifestó en declaraciones a RPP su desconocimiento de las renuncias que se estaban produciendo en el Ejecutivo y reconoció que no se lograba contactar con el entonces mandatario.

Martín Vizcarra

“El Tribunal Constitucional ha cumplido fielmente uno de los pedidos que se le ha hecho a toda la población durante la pandemia: lavarse las manos. Es lo que ha hecho, se ha lavado las manos”

El expresidente cuestionó que el TC declare improcedente la demanda competencial interpuesta por el Ejecutivo por la primera moción de vacancia presidencial en su contra por incapacidad moral permanente e ironizó con las medidas para prevenir el contagio del COVID-19 que implica “lavarse las manos”.

“Todos, en algún momento, podríamos ser objeto de acusaciones. Por ejemplo, se ha hecho público que 68 congresistas tienen procesos en investigación en el Ministerio Público. ¿Tendrían también que dejar su cargo por ello, sin que la investigación fiscal haya sido concluida?”

Durante su presentación ante el pleno del Congreso que debatía su vacancia presidencial, Vizcarra recordó que la mayoría de los parlamentarios tenían investigaciones fiscales en su contra como él.

“No me voy a ir a una clínica, no voy a ir a una embajada y, menos, me voy a autoeliminar. Aquí estamos, como siempre, poniendo el pecho, dando la cara; porque no me corro. Y estaré con los peruanos donde mejor pueda servir”

El 13 de noviembre, luego de declarar ante el fiscal Germán Juárez quien lo investiga por recibir presuntas coimas cuando era gobernador regional de Moquegua, Vizcarra aseguró que colaborará con la justicia y comparó su accionar con el de sus predecesores.

“Hubo un pedido de un miembro de Acción Popular y de APP. Pero en el mejor de los términos, muy amables. Y en estas conversaciones simplemente fue un análisis de diferentes perspectivas, dado que esa conversación se dio en medio de la pandemia, no ahora, cuando las cifras subían, subían y subían”

El 19 de octubre, Martín Vizcarra detalló quiénes le pidieron directamente que se posterguen las elecciones del 2021. Aunque no brindó nombres, dijo que fueron integrantes de estas bancadas quienes le hicieron esa solicitud. Esto generó críticas desde el Parlamento e incluso un proceso dentro del JNE por presunta infracción contra la imparcialidad en campaña.

Martha Chávez

“Quizá debió ir a Bolivia. Como moqueguano y como persona de rasgos andinos, es una persona que debería conocer y llevarse mejor con la población mayoritariamente andina o mestiza de Bolivia”.

El 4 de setiembre, durante la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores, la parlamentaria Martha Chávez tuvo estas lamentables expresiones sobre el expresidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, luego de su designación como representante peruano ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

César Acuña

“APP no va a votar para el tema de la admisión de la vacancia. Somos conscientes que hoy, más que nunca, ese trabajo le corresponde a la fiscalía. Que la fiscalía investigue y acá mi recomendación: que el presidente busque a sus abogados y que sus abogados se dediquen a su caso y que él se dedique a tiempo completo a estos siete meses que quedan”

El líder y ahora candidato presidencial de Alianza Para el Progreso (APP) dijo a El Comercio a fines de octubre que no apoyarían la segunda moción de vacancia contra Martín Vizcarra. El 9 de noviembre, 20 congresistas de esta bancada votaron a favor de la vacancia y solo uno se abstuvo. Días después de la renuncia de Manuel Merino, los legisladores pidieron disculpas por su decisión.

Germán Juárez Atoche

“Me podría ir incluso, de acuerdo a las diligencias que estoy realizando y avanzando, hasta en una acusación directa. Estoy obteniendo información que está corroborando los hechos que me han dicho”.

En una entrevista que brindó a fines del mes de noviembre, el fiscal Germán Juárez Atoche aseguró que las pruebas que estaba acumulando contra el expresidente Martín Vizcarra eran tan contundentes que podía pensar en acusarlo directamente por el supuesto cobro de coimas. Hasta la fecha, siguen las diligencias y se dictó un impedimento de salida del país contra Vizcarra Cornejo mientras siguen las investigaciones.

