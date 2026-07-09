La calidad de las ollas y sartenes puede marcar la diferencia al momento de preparar los alimentos. Problemas como que la comida se pegue, se queme o que los utensilios sean difíciles de limpiar suelen estar relacionados con el tipo de material y diseño del producto.

Ante ello, Whatshome, empresa especializada en artículos para el hogar, compartió una serie de recomendaciones para elegir utensilios de cocina resistentes y funcionales.

Cuatro aspectos que debes considerar antes de comprar

1. Optar por superficies antiadherentes

Las superficies antiadherentes facilitan la preparación de los alimentos, reducen la posibilidad de que estos se peguen y permiten utilizar menos aceite durante la cocción.

Según Whatshome, tecnologías como los recubrimientos con granito y piedra volcánica buscan ofrecer una mayor facilidad de uso y limpieza.

2. Verificar una distribución uniforme del calor

Una base que distribuya adecuadamente la temperatura ayuda a evitar que los alimentos se cocinen de manera desigual o se quemen en determinadas zonas.

Este aspecto resulta especialmente importante en preparaciones como guisos, arroces, pastas y tortillas.

3. Elegir materiales resistentes a la deformación

El uso constante, las altas temperaturas y los lavados frecuentes pueden afectar la estructura de las ollas y sartenes.

Materiales como el aluminio fundido ofrecen mayor estabilidad y ayudan a conservar la forma del utensilio durante más tiempo, según la empresa.

4. Priorizar diseños fáciles de limpiar

Los especialistas recomiendan optar por piezas con estructuras simples y de una sola pieza, ya que reducen la acumulación de grasa y restos de alimentos, facilitando la limpieza y el mantenimiento.

Durabilidad y funcionalidad en la cocina

Whatshome señala que características como una buena distribución del calor, materiales resistentes y superficies fáciles de limpiar contribuyen a una experiencia de cocina más práctica y eficiente.

La empresa destaca que su línea Volcano Rock incorpora estas características para ofrecer utensilios orientados al uso cotidiano.