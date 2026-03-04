En el marco del Día Internacional del Gato, especialistas en salud animal recuerdan la importancia de prevenir la leucemia felina (FeLV), una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta el sistema inmunológico de los gatos y puede reducir significativamente su calidad y expectativa de vida.

De acuerdo con MSD Animal Health en Perú, empresa dedicada al desarrollo de soluciones para la salud animal, esta enfermedad es considerada una de las principales causas de mortalidad en gatos domésticos a nivel mundial.

El virus se transmite principalmente por contacto directo con saliva, secreciones nasales, mordidas o sangre de gatos infectados. Por ello, el riesgo de contagio aumenta en felinos que conviven con otros gatos o que tienen acceso al exterior.

Una enfermedad sin cura definitiva

Aunque la leucemia felina no tiene una cura definitiva, la prevención, el diagnóstico temprano y el seguimiento veterinario permiten reducir considerablemente sus efectos.

Silvia Panta, representante técnica de la Unidad de Animales de Compañía de MSD Animal Health en Perú, explica que el virus debilita las defensas del animal.

“La leucemia felina debilita el sistema inmunológico del gato, haciéndolo más vulnerable a infecciones, anemia y otros problemas graves de salud. Por eso, la prevención comienza con visitas periódicas al médico veterinario y un plan de vacunación adecuado”, señala.

Cuatro recomendaciones para proteger a tu gato

Especialistas comparten algunas medidas clave para prevenir el contagio de esta enfermedad.

1. Visitas regulares al médico veterinario

Los controles veterinarios permiten evaluar el estado de salud del gato, detectar la enfermedad de forma temprana y aplicar medidas de control oportunas.

2. Vacunación preventiva

La vacuna contra la leucemia felina, disponible en clínicas veterinarias, es una herramienta fundamental para reducir el riesgo de contagio, especialmente en gatos jóvenes o que conviven con otros felinos.

3. Mantener ambientes seguros

Evitar el contacto entre gatos sanos y felinos infectados o de origen desconocido disminuye significativamente la probabilidad de transmisión del virus.

4. Información y educación para los tutores

Conocer cómo se transmite la leucemia felina permite a los dueños tomar decisiones responsables que protejan la salud y el bienestar de sus mascotas.

“Cuidar a un gato implica asumir un compromiso preventivo. La vacunación y los controles veterinarios permiten que los felinos tengan una vida más larga y saludable”, añade Panta.

Compromiso con la salud animal

MSD Animal Health reafirma su compromiso con la educación de los tutores de mascotas y la promoción de prácticas de tenencia responsable, impulsando acciones de prevención que contribuyan al bienestar de los gatos en el Perú.