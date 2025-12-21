El reconocido conferencista y escritor mexicano Daniel Habif, una de las voces más influyentes del desarrollo personal en español, regresará a Lima para presentar Ascender World Tour 2026, su nueva y más ambiciosa experiencia transformacional.

El evento se realizará el 19 de marzo de 2026, a las 9:00 p.m., en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, uno de los escenarios más emblemáticos de la capital.

Una experiencia que fusiona emoción, arte y espiritualidad

Ascender propone un encuentro que integra inspiración, arte, música en vivo, ciencia y espiritualidad, con el objetivo de provocar un punto de inflexión profundo en la vida de los asistentes. La gira ha sido descrita como “una montaña de emociones” que impulsa al público a tomar decisiones transformadoras y replantear su propósito personal.

Trayectoria internacional y bestsellers

Daniel Habif ha desarrollado una carrera global con más de 500 conferencias en 170 ciudades de 25 países, logrando vender más de 700,000 boletos y llenar recintos emblemáticos como el Auditorio Nacional de México, el Radio City Music Hall de Nueva York, el Luna Park de Buenos Aires y el Arena Movistar de Santiago.

Es autor de libros superventas como Inquebrantables, Las trampas del miedo y Ruge, con más de un millón de copias vendidas a nivel internacional.

Presencia en foros globales y compromiso social

Habif ha participado en foros internacionales como Forbes, Economic Forum e International Innovation Forum, además de eventos de entretenimiento como Latin Grammys, Latin Billboard, Venezuela Aid Live y Premios Juventud. También ha compartido escenario con líderes globales como Barack Obama, Richard Branson, Óscar Arias Sánchez y Ken Segall.

En el ámbito social, forma parte del consejo directivo de la Fundación Freedom, dedicada a la prevención y lucha contra la trata de niñas y niños con fines de explotación sexual.

Impacto digital y nuevos proyectos

En el entorno digital, Daniel Habif supera los 30 millones de seguidores, con más de mil millones de visualizaciones en sus contenidos motivacionales. Actualmente cursa una tercera carrera universitaria en Psicología y trabaja en su cuarta obra literaria.

La llegada de Ascender World Tour 2026 a Lima se perfila como uno de los eventos motivacionales más relevantes del próximo año, reafirmando la apuesta por propuestas de alto impacto emocional, intelectual y artístico para el público peruano.