Daniel Urresti, candidato presidencial por Podemos Perú, estuvo en la tarde de este lunes en La Victoria y mandó un mensaje a George Forsyth, exalcalde de dicho distrito limeño y postulante a la presidencia por Victoria Nacional.

“Estamos viniendo a ver si es verdad lo que dijo el señor Forsyth y, como hemos podido apreciar, es mentira. La misma población lo está diciendo, que están peor que antes. Entonces, lo que dijo ayer el candidato Forsyth sobre lo que hizo en La Victoria, que combatió al crimen, desapareció a las mafias él solito, es mentira. Me acuerdo claramente que caminaba con 12 guardaespaldas”, expresó en Canal N.

Asimismo, Urresti dijo que estaba por sus candidatos al Congreso y que se dirigió hasta La Victoria para verificar si hay algún cambio realizado por Forsyth, quien renunció a la alcaldía para postular en las elecciones del 2021.

Urresti a Forysth: “Sobrino, regresa a La Victoria a terminar tu chamba, no estás listo para las grandes ligas” - Canal N

“Lo importante es que quería verificar si era cierto que había hecho un cambio en La Victoria, porque si era cierto, estaba dispuesto a votar por él y retirar mi candidatura. Al ver que no es cierto, lo que tengo que decirle a Forsyth es: mira, sobrino, acá no has hecho nada, regresa a La Victoria a terminar tu chamba, todavía no estás listo para las grandes ligas ”, indicó.

Como se recuerda, Daniel Urresti había adelantado, el último domingo en el debate organizado por América Televisión, que iba a dirigirse hasta el distrito limeño para comprobar los cambios.

