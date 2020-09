El congresista de Podemos Perú Daniel Urresti pidió disculpas y reconoció que se excedió por el desatinado comentario sobre la orientación sexual del presidente de la república, Martín Vizcarra, a quien cuestionó por su cercanía con el cantante Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing.

“Me dirigí en la mañana al señor presidente Vizcarra y quiero hacerlo nuevamente. Al referirme que lo tenían secuestrado, me excedí . Jamás discriminaría a alguien ni por religión ni sexo y la forma en que lo dije en la mañana la niego rotundamente”, dijo el parlamentario en su intervención sobre la moción de censura contra María Antonienta Alva, que en ese momento se encontraba debatiendo, pero que fue rechazada esta tarde.

“Yo soy pro LGTBIQ+. Siempre estaré en contra de cualquier tipo de discriminación y el que me sigue lo conoce, al que no le gusta, mala suerte”, fueron sus otras declaraciones que dio a la prensa.

Hoy tuve un lamentable lapsus linguae. Dije “jamás”, en lugar de “siempre”. OFREZCO MIS DISCULPAS PÚBLICAS POR ELLO. Claro, la gentita de siempre quiere presentarme ahora como discriminador. Sigan intentándolo, nadie les cree. pic.twitter.com/7EEZ8AIsFz — Daniel Urresti (@DanielUrresti1) September 15, 2020

¿Cuál fue el comentario de Urresti?

Resulta que el congresista no tuvo reparos en preguntar sobre la “tendencia sexual” de Martín Vizcarra. Sus palabras generaron rechazo en redes sociales por parte de otros congresistas y de los usuarios.

Daniel Urresti sobre Martín Vizcarra: “Él me ha llamado en tres oportunidades”

“Ahora no sabemos cuál es su tendencia sexual. Ahora no sabemos qué cosas hace usted en Palacio. Ahora no sabemos qué secretos oscuros guarda este siniestro personaje, Richard Cisneros, que lo tiene secuestrado a usted. O sea que tiene que obedecerlo a usted. Y a nosotros no nos importa que si dentro de su cuarto usted se para de cabeza o camina de manos, el problema acá es que usted ha mentido descaradamente para encubrir a un sujeto que no vale un centavo”, fue lo que dijo Daniel Urresti.

Daniel Urresti en el debate del Congreso

Daniel Urresti