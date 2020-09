El vocero de la bancada Podemos Perú, Daniel Urresti, calificó como un “error político craso y estúpido” el que el presidente del Congreso, Manuel Merino, haya intentado comunicarse con los comandantes de las Fuerzas Armadas tras la difusión de tres audios que involucran a Martín Vizcarra, Mirian Morales y Karem Roca, ya que esto deslegitimó el intento de llevar a cabo una vacancia contra el presidente de la República.

“(Manuel Merino) ha sido tan irresponsable al hacer estas llamadas que justamente ha dado lugar a que se hable de sedición, complot, etc. La bancada de Podemos Perú desconocía totalmente estas llamadas. Es más, no creo que ninguna sola bancada, salvo tal vez Acción Popular, haya conocido estas llamadas. A todos nos ha sorprendido cuando se conoció y eso ha sido un error craso, estúpido, gravísimo político que ha desacreditado al Congreso que ha desinflado totalmente esta admisión a trámite de la moción de vacancia”, declaró ante la prensa.

Daniel Urresti reiteró así sus críticas a Manuel Merino, quien el fin de semana negó que detrás de sus llamadas al general EP César Astudillo (comandante del Ejército) y su comunicación con el almirante Fernando Cerdán Ruiz (comandante de la Marina) haya tenido alguna intención de buscar el respaldo de las Fuerzas Armadas ante una posible vacancia contra Martín Vizcarra.

“Ha sido un craso error. La llamada, así haya sido para saludar o para felicitar por cumpleaños, por lo que sea. Al existir la llamada, deslegitima todo lo que ha hecho el Congreso y ya no es posible que se dé la vacancia”, manifestó el portavoz de Podemos.

Pese a esto, Urresti resaltó que tanto Martín Vizcarra como el resto del Ejecutivo saben que no será posible lograr los 87 votos para que prospere la moción de vacancia por incapacidad moral permanente, lo que consideró como un agravante al hecho de que el presidente de la República no quiera presentarse ante el pleno para ejercer su derecho de defensa.

“Lo que nos preocupa es que, si él (Martín Vizcarra) sabe que no lo van a sacar, ¿por qué se niega a venir al Congreso? ¿Cuál es el secreto oscuro que le guarda este señor (Richard) Cisneros?”, indicó.

La moción de vacancia fue admitida a trámite por el pleno del Congreso y se procedió a citar a Martín Vizcarra para la sesión del viernes 18 de setiembre. Sin embargo, esta mañana el Ejecutivo presentó una demanda competencial y una medida cautelar para que se paralice este proceso ante el Tribunal Constitucional.

Postergación de elecciones

De otro lado, Daniel Urresti acompañado por otros integrantes de Podemos Perú, rechazó que su agrupación política haya pedido al Gobierno que se posterguen las elecciones generales del 2021, tal y como denunció el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos.

“Hemos conversado con el presidente del partido (José Luna Gálvez) y lo niega rotundamente. No ha tenido ninguna conversación en ningún momento con el presidente en ese sentido o ningún otro. Lo que ha hecho el presidente es tirar la piedra y esconder la mano. Exigimos que se pronuncie y diga cuáles son las dos bancadas que le han pedido que se posterguen las elecciones un año, porque eso sí es realmente grave”, acotó.

Urresti también negó haberse reunido en reiteradas ocasiones con Martín Vizcarra, tal y como se oye en un audio difundido este domingo supuestamente protagonizado por la asistente del despacho presidencial Karem Roca. Al respecto, aseguró que solo fue una vez a Palacio de Gobierno (citado junto a otras bancadas) y que fue llamado telefónicamente tres veces por el mandatario.

“El presidente me ha hecho tres llamadas desde que salí elegido congresista. Me llamó a través de su asistente, que debe ser una de estas señoras (Mirian Morales o Karem Roca). No las conozco, pero lo principal es que solo he conversado con él tres veces”, indicó. La primera fue para felicitarlo por haber sido elegido con el mayor número de votos en Lima, y las otras dos, según Urresti, para señalarle la oposición del Ejecutivo a la ley para habilitar el retiro del 25% de los fondos de las AFP.