El 79% de peruanos cree que el presidente Martín Vizcarra debe continuar al mando del país, reveló una encuesta de Ipsos publicada en El Comercio. Sin embargo el 19% piensa que debe ser vacado y reemplazado.

El 41% piensa que la conducta de mandatario revelada en los audios fue incorrecta, pero que no es grave. En tal sentido, sostienen que debe pedir disculpas por lo ocurrido y ser investigado cuando concluya su mandato el año 2021.

Manuel Merino de Lama

La desaprobación de Manuel Merino pasó de 51% a 72% en este mes , así lo revela esta misma encuesta. El rechazo hacia el presidente del Congreso aumentó 21 puntos porcentuales de agosto a setiembre. En tanto su popularidad descendió de 35% a 19% en ese mismo periodo.

Martín Vizcarra pide disculpas al país

El jefe de Estado explicó la crisis política se trata de una situación personal que ha trascendido. “Pido disculpas al país, porque quien yo confiaba desde años atrás ha generado esta situación con dichos, sin bases y sin fundamento alguno”, sostuvo.

“Ofrezco mis más sinceras disculpas, pido mis más sinceras disculpas al país”, incidió Vizcarra esta tarde.

Investigación desde ahora

Además, el mandatario dijo estar dispuesto a colaborar con la justicia desde ahora y no recién cuando termine su mandato. “En lo que respecta a mí, por mi investidura, debería corresponder procesarme después de concluido mi mandato, pero como ya lo he dicho, estoy dispuesto a dar todas las declaraciones de todo lo que requiera la Fiscalía ahora y no cuando culmine mi mandato”, apuntó.

